Počas mája sa v piatky a cez víkendy budú konať dopravno-bezpečnostné akcie. "Každý piatok, sobotu a nedeľu bude v teréne viac dopravných, poriadkových a železničných policajtov," uviedla pre TASR hovorkyňa Prezídia Policajného zboru SR Denisa Bárdyová. Počas akcie budú policajti kontrolovať najmä rýchlosť a požívanie alkoholu. "Ak však policajti odhalia aj iné porušenia zákona, budú ich riešiť tiež," podotkla.

Treba mať však na pamäti, že dodržiavať predpisy a jazdiť bezpečne treba stále. Policajti si vás totiž môžu odchytiť aj počas sviatku či pracovného týždňa.

Ktoré autá vyzbierajú najviac pokút?

Ak by ste sa postavili na kraj cesty a začali počítať, koľko áut jednej farby prejde okolo, jednoznačne by vyhrali autá bielej farby. Dôvod? Ako informuje portál iDnes, viac ako 70 percent všetkých automobilov z celého sveta sa vojde do neutrálnej farebnej palety, ktorá zahŕňa bielu, čiernu, sivú a striebornú farbu.

Štatistiky ukazujú, že najviac žien obľubuje práve strieborné autá, pretože vyzerajú luxusne a pôsobia čisto. Naopak, muži obľubujú klasiku a väčšina má buď biele, alebo čierne auto. Medzi najmenej obľúbené farby patrí zelená, žltá a ružová. O niečo lepšie je na tom farba lakovania v odtieni hnedá, modrá.

Farba môže o vodičovi toho prezradiť mnoho, prispieť však môže aj k bezpečnosti alebo riziku na cestách. Autá tmavej farby si na cestách všimneme neskôr a zlú reputáciu majú aj osobné automobily s hnedým lakovaním. Najviac problémová je červená farba. Vo svete je to totiž najčastejšie volená farba pre športové vozidlá. Z prieskumu spoločnosti Road Angels vyplýva, že si ju najviac vyberajú mladí a neskúsení vodiči, ale rovnako aj tí, ktorí obľubujú rýchlu jazdu. Aj preto títo vodiči podľa prieskumu dokážu vyzbierať o polovicu pokút za prekročenie rýchlosti viac ako autá inej farby.