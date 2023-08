Podľa generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne Michala Ilka sa ľudia obávať nemusia. Skôr naopak. Pribudnú totiž nové diagnózy a penziu dostane viac ľudí, mnohí dokonca budú mať vyšší dôchodok ako doteraz. Celé to bude trvať až dva roky.

Mieru poklesu schopnosti pracovať, teda percento invalidity, začne Sociálna poisťovňa prehodnocovať už teraz v auguste. „Dôchodcovia nemusia o nič žiadať, proces je naplánovaný na dva roky. Percento invalidity preskúmame zo zákona. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení a jej Prílohy č. 4. Príloha mení niektoré percentá invalidity podľa druhu zdravotného postihnutia tak, aby zodpovedali najnovším medicínskym poznatkom," priblížil Ilko.



Dôvodom zmeny bolo zaradiť do Prílohy č. 4 čo najširší okruh skupín ochorení, aby sa predišlo nutnosti porovnania niektorých chorôb s inou chorobou, ktorá je svojím funkčným dosahom najviac porovnateľná, a aby percento invalidity zodpovedalo najnovším medicínskym poznatkom závažnosti poškodenia zdravia. „Príloha má po novele celkom 654 položiek. Percento invalidity porastie pri 141 položkách. Do jednotlivých kapitol boli zaradené nové oddiely, ale aj vytvorená nová Kapitola XVI - Zhubné nádory iných a nepresne určených lokalizácií, sekundárne a nešpecifikované zhubné nádory - a Kapitola XVII - Iné ochorenia, ktoré nie sú zahrnuté v predchádzajúcich kapitolách a svojím klinickým priebehom sa dajú ťažko prirovnať k niektorej chorobe (napr. zriedkavé choroby, niektoré chromozómové anomálie a iné)," povedal o pozitívnych zmenách hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr.



Zmeny budú mať pri niektorých ochoreniach vplyv na uznanie invalidity, resp. uznanie invalidity s vyšším percentom, a tým aj vplyv na nárok na invalidný dôchodok (u nových žiadateľov) a jeho výšku.

