Jeden kardiochirurgický zákrok totiž stojí viac ako 28-tisíc eur, no štát za svojich poistencov platí poistné len 35 eur mesačne. Transplantáciu srdca, ktorej cena je v priemere 148-tisíc eur, by štát pri svojich nízkych odvodoch splácal 351 rokov. A cena špeciálnej liečby v zahraničí sa dokáže vyšplhať aj na 280-tisíc eur. Na tú by sa štát svojimi odvodmi skladal až 666 rokov. Pritom práve ľudia, za ktorých platí poistné štát, teda seniori a deti, potrebujú najviac zdravotnej starostlivosti.

Navyše každé nepremyslené výdavky štátu oberajú pacientov o potrebnú zdravotnú starostlivosť. Napríklad za 16 miliónov eur, ktoré dal štát na vakcíny Sputnik V, mohlo mať 2 600 pacientov nový kolenný kĺb alebo 13 600 pacientov mohlo ísť do kúpeľov bez doplatku.

Sám si „nenašetrí“ ani pracujúci človek

Pravdou však je, že ani väčšina pracujúcich ľudí by si ani svojimi celoživotnými odvodmi nedokázala našetriť na zložitejšiu zdravotnú starostlivosť. Priemerný mesačný odvod na zdravotné poistenie je u živnostníka 77 eur. V prípade, že by dostal rakovinu hrubého čreva a museli by mu nádor vyoperovať, stálo by to 16 700 eur. Teda takmer osemnásť rokov jeho zdravotných odvodov.

Po pripočítaní pobytu na oddelení intenzívnej medicíny (OAIM), ktorý stojí v priemere 15 400 eur, by to bolo pre SZČO ďalších 16 rokov platenia odvodov. A to všetko za predpokladu, že by predtým nebol inak chorý a nikdy by nenavštívil lekára. Lebo už len obyčajná preventívna prehliadka stojí zhruba 33 eur.



O niečo lepšie sú na tom zamestnanci, za ktorých priemerný mesačný odvod na zdravotné poistenie je 178 eur. Potrebnú sumu na túto operáciu by pokryli za 8 rokov a na pobyt na OAIM za 7 rokov.

Preto, aby sa k zdravotnej starostlivosti mohol dostať každý občan Slovenska, je nevyhnutná solidarita. Teda zdravá väčšina svojimi odvodmi pomáha liečiť chorú menšinu.

„Princíp solidárnosti je kľúčovým pilierom, na ktorom stojí naše zdravotníctvo,“ vysvetľuje predseda predstavenstva a generálny riaditeľ zdravotnej poisťovne Dôvera Martin Kultan.

„Ani to inak nemôže byť, veď najviac zdravotnej starostlivosti, a teda aj nákladov na liečbu, zvykneme spotrebovať počas prvých a posledných rokov života. Teda v období, keď ešte nie sme alebo už zvyčajne nie sme ekonomicky aktívni. Každý pilier však má svoju nosnosť a nesmie byť preťažovaný. Je veľmi dôležité, aby štát priebežne zvyšoval platbu za poistencov štátu, ktorí tvoria takmer 60 percent z celej populácie. Inak systém skolabuje. Vláda túto hrozbu ignoruje, napriek tomu, že náklady na liečbu z roka na rok stúpajú, platbu za poistenca štátu primerane nezvyšuje,“ upozorňuje.