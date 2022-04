Tri milióny poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) sú oddnes v neistote. Stovkám lekárov skončili zmluvy s ich poisťovňou. Pre pacientov s kartičkou VšZP to znamená, že v nezmluvných ambulanciách im poskytnú bezplatne len neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Čo môžete urobiť, keď vás lekár skasíruje alebo dokonca odmietne vyšetriť?

Na podmienkach financovania zdravotnej starostlivosti s VšZP sa nedohodol Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP), ktorý zastupuje až 1700 lekárov po celom Slovensku. Pre poistencov VšZP to znamená, že od 1. apríla si každé vyšetrenie u týchto lekárov hradia zo svojho vrecka. „Ak poisťovňa nemá uzatvorenú zmluvu s tým-ktorým poskytovateľom, vo všeobecnosti platí, že poistenec, ktorému bola poskytnutá zdravotná starostlivosť nezmluvným lekárom, poskytnutú zdravotnú starostlivosť uhrádza za priamu úhradu, t. j. uhrádza ju priamo poskytovateľovi,“ potvrdili aj z komunikačného odboru ministerstva zdravotníctva.

Lekári v nezmluvných ambulanciách poskytnú poistencom VšZP zdravotnú starostlivosť hradenú z verejného zdravotného poistenia - teda bez úhrady pacienta - len v akútnych prípadoch. Zároveň neodkladnú zdravotnú starostlivosť musia pacientovi poskytnúť bez ohľadu na to, či majú zmluvu s jeho zdravotnou poisťovňou.

Čo ale môže urobiť poistenec VšZP, ktorého lekár odmietne vyšetriť, pretože nepôjde o akútny prípad? „Poistenec môže počkať do obdobia, kým sa poskytovateľ s VšZP nedohodne na novej zmluve, resp. na dodatku k zmluve. Väčšinou sa to po určitom čase udeje. Môže si ale aj nájsť iného poskytovateľa, teda ambulanciu, s ktorou má VšZP uzavretú platnú zmluvu. VšZP informovala, že pokračuje v rokovaniach s jednotlivými členmi ZAP, ktorí majú záujem sa individuálne dohodnúť. Avizovala tiež, že chýbajúce ambulancie bude postupne nahrádzať novými, ktoré poisťovňu požiadali o zazmluvnenie,“ radí odborník na zdravotníctvo Dušan Zachar z inštitútu INEKO.

Ak prídete do ambulancie a lekár vás za vyšetrenie skasíruje, mal by vás o tom informovať vopred. Bloček si odložte a následne sa môžete skúsiť obrátiť na vašu poisťovňu, v tomto prípade VšZP. „Ak však VšZP nedá verejný prísľub, že bude do takej a takej hodnoty preplácať bločky pacientov z nezazmluvnených ambulancií, tak je asi šanca na preplatenie malá,“ dodal Zachar.

