Najskôr koronavírusová pandémia, teraz rekordná inflácia a veľké zdražovanie energií! Podnikateľom po neutíchajúcich bojoch ostávajú len oči pre plač. Od začiatku roka im chodia extrémne navýšené faktúry za energie, ktoré splácajú len horko-ťažko. Svoje o tom vie aj mladá podnikateľka Ivana (35), ktorá vlastní menšiu prevádzku v Topoľčanoch. Spolu so zamestnankyňami v nej pečie zákusky a torty.

„Prvá vyššia faktúra mi prišla už v marci. Bola to faktúra za február, čo je pre nás jeden z najslabších mesiacov. Veľmi ma preto prekvapilo, že suma na faktúre za elektrinu v takom mesiaci bola takmer o 100 % vyššia ako za december, keď pece pred sviatkami idú na plný výkon,“ vysvetlila. Ivana preto kontaktovala spoločnosť ZSE, aby zistila, či nedošlo k omylu. Žiaľ, nedošlo. Oznámili jej, že cena energií na burze prudko vzrástla a v dohľadnom čase ani klesať nebude.

Ako sama povedala, to, že všetko zdražie, očakávala, keďže boli o tom správy v televízii aj v rádiu. „Konkrétnu predstavu o navýšení nákladov na elektrinu som však nemala. Stanovili sme si strop, v ktorom ešte dokážeme fungovať. Úprimne vám poviem, že to, čoho sme sa dožili teraz, je extrém," priznáva zdrvená podnikateľka. Majiteľke prišla faktúra vo výške 698,35 eura, kdežto v minulom roku za december platila iba 191,55 eur. „Od poslednej faktúry som poriadne nespala. A to stále hovoríme iba o elektrine, kde sú náklady za nájom, odvody, tovar…" pripomína nešťastná Ivana.

Anketa Ak by vám prišla navýšená faktúra o stovky eur, zaplatili by ste ju? Áno 18% Nie 73% Neviem 9% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Koľko by teda mali stáť jej výrobky, keď čelí viac ako 200-percentnému nárastu energií? „Margaríny ani lacné rastlinné šľahačky nepoužívame. Iba maslo sme v decembri 2021 nakupovali 1 kg cca po 4 eurá a teraz stojí 14 eur. Je zbytočné hovoriť aj o ďalších surovinách. Cena výrobkov sa odvíja najmä od cien vstupných surovín a energií. Keď vám niektoré suroviny vzrastú v priebehu roka cca o 350 percent a energie o 350 percent, pýtam sa, že koľko má stáť zákusok? Ak bude punčový rez stáť 5 eur, kto ho kúpi?," zamýšľa sa vytočená Ivana, ktorej už dochádzajú sily.

Podnikateľka priznala, že čo týka zvyšovania cien energií, tak o pomoc ešte nemali možnosť požiadať. „Síce v médiách bola prezentovaná schválená pomoc pre podniky, ale naša ekonómka ma vyviedla z omylu, vraj na to nemajú od ministerstva ešte žiadne smernice, tak stále čakáme,“ upozornila s tým, že sa už pohráva aj s myšlienkou, že svoj podnik zatvorí.

S podobnými problémamy sa pasuje a majiteľ kaviarne, viac na nasledujúcej strane »»»