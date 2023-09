Umelá inteligencia sa každým dňom viac a viac prelína s naším každodenným životom. Mala by nám uľahčovať či spríjemňovať život, no experti upozorňujú aj na negatíva. Je umelá inteligencia prínosom alebo hrozbou? A ako môže ovplyvniť výsledky volieb?

Aplikácie založené na umelej inteligencii (AI) obohacujú náš každodenný život a v budúcnosti ho budú aj naďalej ovplyvňovať. Slovensko sa už prezentuje uplatnením umelej inteligencie v zdravotníctve aj v priemysle a aplikácie sa už desiatky rokov využívajú v bankovníctve či v oblasti bezpečnosti. „Oblasti sa postupne otvárajú a diskusia je nevyhnutná, aby sme búrali predsudky a ukázali možnosti uplatnenia aj v službách, v médiách, v správe štátu či vo vzdelávaní,“ povedala Viera Bordoy z národnej platformy pre podporu umelej inteligencie AIslovakIA.

Podľa odborníka v oblasti umelej inteligencie a sociálnej robotiky Petra Sinčáka sa sociálne a etické dosahy uplatnenia umelej inteligencie dotknú každého. „Ľudia, ktorí nespolupracujú s umelou inteligenciou, budú nahradení ľuďmi, ktorí s ňou spolupracujú a sú efektívnejší. Teda ide o reštrukturalizáciu pracovných miest a musíme byť pripravení – čo učiť študentov, kam investovať pri podpore výskumu a zrýchliť transfer poznatkov do praxe,“ konštatoval.

Slováci si obľúbili najmä populárne chatboty ako ChatGPT či Bard od spoločnosti Google, s ktorými si môžete dopisovať, požiadať ich o radu, recept či postup opravy. Umelá inteligencia však zahŕňa aj ďalšie nástroje, ktoré bežná verejnosť nevyužíva, no firmy už s nimi skúsenosti majú.

Preto sa natíska otázka, čo všetko dokáže AI v našich životoch ovplyvniť. Veľkou témou sú na Slovensku blížiace sa voľby. Dokáže ovplyvniť AI ich výsledok? „Áno, môže a myslím si, že pri voľbách o štyri roky to bude ešte oveľa silnejšie,“ podotkol odborník na informačné technológie a šéf portálu TOUCHIT Ondrej Macko. „Môžu vzniknúť deep fake videá, nerozlíšiteľné od skutočnosti, ktoré môžu rozhodnúť voľby,“ tvrdí.

Prospešné to môže byť pre tých politikov, ktorí ovládajú technológie na jednotku. „Vnímam to ako veľkú a reálnu hrozbu na Slovensku. Myslím si, že sa takéto deep fake videá zverejnia aj na konci tejto kampane. Môže to pomôcť politikom, ktorí sú silní v sociálnych sieťach,“ podotkol Macko. Preto radí voličom: „Momentálne technológia predbieha právo, ako účinná pomoc je skôr veriť vlastnému rozumu a nie svojim očiam a ušiam. Určite by som si dával pozor na príbehy, ktorým je ťažké vôbec uveriť,“ zdôraznil.

