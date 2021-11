V najbližších dňoch sa na našom území neočakáva výraznejšia zmena v charaktere počasia. To by sa však malo zmeniť v poslednej novembrovej dekáde, keď sa na našom území očakáva ochladenie. Kedy príde prvý sneh?

V prvej polovici novembra bolo na Slovensku prevažne ustálené počasie. Stabilné, no inverzné počasie bez zrážok na našom území vytrvá ešte nejaký čas. Podobné počasie ako dnes môžeme očakávať aj počas najbližších dní. Podľa predpovede SHMÚ sa budú tento týždeň teploty pohybovať od 4 do 11 stupňov Celzia, v sobotu k nám dokonca bude od západu prúdiť teplejší morský vzduch, čo teploty vyženie na 7 - 13 stupňov. K zmene dôjde zrejme až nasledujúci týždeň.

Vyzerá to totiž tak, že zo Škandinávie sa nad východnú Európu a Pobaltie dostanú tlakové níže, ktoré sú schopné do našej oblasti vtiahnuť chladný vzduch a zimné počasie. „Zvyčajne sa totiž stáva, že po okraji tlakovej níže, ktorá sa nachádza nad východnou Škandináviou, či nad Pobaltím k nám vpadne od severu studený, pôvodom arktický vzduch a k tomuto by mohlo dôjsť okolo Kataríny," tvrdí Peter Minárik z iMeteo.sk.

„Vyhliadky počasia teda naznačujú, že po 22. novembri by vpád studeného vzduchu mohol priniesť pokles denných teplôt na hodnoty od 0 do +6 °C a pri takýchto teplotách sa na severe očakáva sneženie," dodáva Minárik.

K ochladzovaniu by malo dochádzať postupne a podľa vyhliadok by sa denné teploty okolo Kataríny mali pohybovať pod hranicou dlhodobého normálu a mali by pribudnúť zrážky. Tie by už mohli priniesť prvé snehové vločky aj do najnižších polôh.

