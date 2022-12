Hodinové čakanie a dlhé rady – aj tak by sa dala opísať situácia v lekárňach počas vianočných sviatkov. Problémy hlásali z viacerých miest Slovenska, v niektorých menších dokonca neboli otvorené vôbec a ľudia tak museli cestovať. Najhoršia situácia bola v hlavnom meste. V Bratislave totiž fungovala len jedna nonstop lekáreň, navyše v nej nemali ani všetky lieky. Ľudia boli rozhorčení a pýtali sa, prečo počas chrípkovej epidémie nemohli byť otvorené viaceré.

„Od roku 2020 sa znížil počet pohotovostných lekárni v Bratislave o dve. Cítime to veľmi. Je to dosť vidieť, ľudia sa sťažujú. Jedným z riešení by bolo, keby bola ešte aspoň jedna lekáreň s pohotovostnou službou, napríklad niekde v blízkosti pohotovosti. Nápor pacientov by sa možno zmiernila,” myslí si Mariana Levrinc, prednostka Univerzitnej lekárne v Ružinove, jedinej, ktorá bola otvorená.

„Deje sa to vždy okolo štátnych sviatkov a okolo Veľkej noci. V súčasnosti je to horšie, pretože pribudlo chorých. Čakacia lehota cez Vianoce bola niečo okolo hodiny. Po dvoch rokoch nosenia rúšok evidujeme väčší nárast na chrípkové a respiračné ochorenia,” potvrdila Mariana Levrinc aktuálnu situáciu.

Lekárne môžu byť počas sviatkov otvorené, len sa im to zrejme neoplatí. "Za slúženie pohotovosti nie je lekáreň nijako odmeňovaná a cez sviatky sú vysoké príplatky pre zamestnancov za sviatočnú prácu," vysvetľuje Tomáš Szalay, hlavný lekár Bratislavskej župy.

Aj preto sa počas vianočných sviatkov tvorili pred pohotovostnými lekárňami dlhé rady, v ktorých ľudia čakali desiatky minút. "Veľká časť čakajúcich ľudí si išla kúpiť voľnopredajné liečivá. Skôr mi v tomto kontexte napadá, prečo by sa aspoň vybrané voľnopredajné lieky nedali predávať aj mimo lekární," apeluje lekár.

Čiastočne sa dnes už niektoré voľnopredajné lieky dajú zohnať aj mimo lekární, a to v automatoch, ktoré sa nachádzajú vo viacerých slovenských mestách. Sú v nich najbežnejšie lieky a vitamíny, ktoré si môžete kúpiť, kedykoľvek ich potrebujete.

Sviatky sa ešte neskončili, lekárne budú zatvorené aj 1. a 6. januára. Lekár radí, ktoré lieky by ste si pred sviatkami mali zadovážiť. "Predzásobenie liekmi je dôležité vždy, obzvlášť v chrípkovej sezóne. Nemáte mať doma paralelnú lekáreň, ale základné liečivá by mali byť v každej lekárničke. Lieky proti teplote, proti bolesti, na kašeľ, na alergické reakcie, vitamíny. Ak máte malé deti, oplatí sa ich mať ešte vo forme čapíkov alebo sirupu. A kvapky do uší a do očí," menuje Szalay.

Upozorňuje však, že treba kontrolovať ich exspiráciu a pravidelne ich obmieňať. "Nie, neužívajte lieky po exspirácii," vystríha lekár.

