Zdražovanie sa nekončí a to najhoršie príde od januára budúceho roka. Domácnosti si priplatia za plyn aj elektrinu, no vyššie ceny energií sa neskôr prejavia aj na drahších tovaroch a službách. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví zverejnil prvé cenové odhady na rok 2022. Zlé predpovede sa naplnili, domácnosti, ktoré kúria plynom, si ročne priplatia až 230 eur! Energetici majú pre zákazníkov svojskú radu: Keď chcete zvládnuť vyššie účty, vypnite si na noc kúrenie! Čo na to odborník?