Informuje o tom spravodajca TASR. Europoslanci podporili dohodu dosiahnutú 13. júna s vyjednávačmi Rady EÚ (členských štátov), ktorej cieľom je zabrániť obmedzeniam voľného pohybu v EÚ v prípade nových variantov koronavírusu alebo iných hrozieb súvisiacich s pandémiou.

Súčasné pravidlá, ktorých platnosť sa mala skončiť budúci týždeň, budú po novom platiť ďalšie mesiace. V prospech dohody o covidpasoch pre občanov EÚ sa vyslovilo 453 poslancov, 119 bolo proti a 19 sa zdržalo hlasovania. Za dohodu o ročnom predĺžení covidpasov pre štátnych príslušníkov tretích krajín zahlasovalo 454 poslancov, 112 bolo proti a 20 sa zdržalo hlasovania.

Anketa Ste zaočkovaní proti koronavírusu? Áno, som. 62% Nie som zaočkovaný/á. 38% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

V prijatom texte sa na žiadosť EP uvádza, že členské štáty Únie by nemali obmedzovať voľný pohyb držiteľov covidpasov neprimeraným alebo diskriminačným spôsobom.

Európska komisia posúdi vplyv covidpasov na voľný pohyb osôb a základné práva do konca roka 2022 a môže navrhnúť jeho zrušenie, ak to situácia v oblasti verejného zdravia umožní, a to na základe najnovších vedeckých odporúčaní Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a Výboru pre zdravotnú bezpečnosť.

Predĺženie platnosti covidpasov musí ešte schváliť aj Rada ministrov EÚ. Nariadenie nadobudne účinnosť v deň jeho zverejnenia v Úradnom vestníku EÚ.