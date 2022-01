Škandál a hanba! Týmito slovami opisuje doktor Peter Ďurčo (65) svoje zistenie, že údaje NCZI nekorešpondujú so skutočnosťou či s covid pasom. Tretie očkovanie absolvoval už v novembri. „Išiel som bez registrácie po 5 a pol mesiacoch. Keď minister Lengvarský hovoril, že nemusí tam byť 6 mesiacov od druhej dávky, ale stačia 3, tak som sa hneď išiel dať zaočkovať,“ povedal zodpovedný senior. Keď vás lekár zaočkuje proti covidu (či už po registrácii alebo bez), okamžite by mal odoslať informáciu do NCZI. „Vy si v priebehu niekoľkých minút môžete vytlačiť covid pas EÚ, ako mám aj ja, kde mám uvedený počet vakcinácií 3/3,“ vysvetlil Ďurčo.

Ak by chcel cestovať do zahraničia, stačí mu ukázať papier, že patrí do skupiny OP+, no na Slovensku mu odmenu za očkovanie v plnej výške vyplatiť nechcú. Problém je v tom, že v databáze NCZI ho evidujú iba ako dvakrát zaočkovaného. Pán Peter na to prišiel sám. „Dotklo sa ma to profesionálne aj ľudsky. Keď som zavolal do NCZI, aby som ich v dobrej viere upozornil na chybu, povedali mi, my vieme, takých prípadov je veľa. Tak sa pýtam, že čo s tým. A oni, že to nie je ich problém, to je problém občana,“ opísal rozhorčene svoju skúsenosť. Podobný problém má podľa neho viac dôchodcov v jeho okolí.

Pre túto chybu mu namiesto 300 eur vyplatia len 200 eur. Ministerstvo financií totiž odmeňuje na základe údajov z databázy NCZI. „Situácie, keď má senior uvedené nesprávne údaje, môžu nastať, a to najmä v prípadoch očkovania bez registrácie. Preto je dôležité, aby si očkovaní seniori skontrolovali údaje nielen na potvrdení z očkovacieho centra, ale najmä v digitálnom pre- ukaze EÚ o očkovaní,“ radí ministerstvo financií. Ak niečo nesedí, obrátiť sa podľa rezortu treba na NCZI.

Aj podľa NCZI mohlo dôjsť k chybe preto, že sa pán Ďurčo išiel očkovať bez registrácie. „Ak chýba záznam z očkovania vo všetkých systémoch NCZI, pracovníci NCZI na základe predložených dokladov kontaktujú príslušné vakcinačné centrum a upozornia na chýbajúci záznam. Na tento úkon však potrebujeme rodné číslo, aby sme dokázali overiť identitu občana a zároveň skontrolovať zápisy v systéme.“

Sklamaný občan úradom odkazuje, aby si veci dali do poriadku. „Azda nechcete tých najzraniteľnejších, dôchodcov, očesať o 100 eur. Ja som zdravý a pracujem, takže mojich 300 eur môžu pokojne dať detskému domovu. Ale ja poznám 80-ročných ľudí, ktorí chodia o paličke a pre nich je tých 100 eur veľa,“ uzavrel Ďurčo.

