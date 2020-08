Od tohto roka sa prvýkrát začnú vyplácať 13. dôchodky. Vznikla tak nová štátna sociálna dávka, ktorej maximálna suma bude 300 eur. Nárok na 13. dôchodok bude mať približne 1 426 000 penzistov. Od Sociálnej poisťovne dávku v novembri dostanú poberatelia starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, sociálneho dôchodku, vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku alebo sirotského dôchodku vyplácaného Sociálnou poisťovňou a poberatelia vybraných dôchodkov vyplácaných príslušným orgánom výsluhového zabezpečenia.

Dôchodcovia v minulosti dostávali vianočný príspevok koncom roka, bývalá vláda však schválila trinásty dôchodok, ktorý ho mal už v tomto roku nahradiť. V parlamente novú dávku odklepli ešte vo februári len 4 dni pred voľbami hlasmi poslancov Smeru, SNS, ĽSNS a pridalo sa aj vtedy opozičné hnutie Sme rodina. Výška príspevku mala byť v sume súčasného priemerného dôchodku. Poberatelia starobnej penzie tak mali dostať 13. dôchodok vo výške asi 460 eur.

Pre súčasnú koronakrízu sa však okolo 13. dôchodkov začali vynárať otázniky, či na ne v štátnej kase budú peniaze. Koncom júna dokonca predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) vyhlásil, že 13. dôchodky tento rok ani nevyplatia.

Súčasný vládny kabinet nakoniec výplatu 13. dôchodkov prehodnotil. Ministerstvo práce pripravilo novelu zákona o 13. dôchodku, tá včera prešla na vláde. Dostanú ich všetci, hoci niektorí len symbolickú sumu. „My sme 13. dôchodok pripravili a aj sme naň našli peniaze. Dôchodca s priemerným dôchodkom 477 eur dostane 205 eur, minulý rok dostal vianočný príspevok 78 eur. Siroty, invalidi, vdovci dostanú 13. dôchodok vo výške 300 eur,“ vyčíslil minister práce Milan Krajniak (Sme rodina). Na trináste dôchodky by sa malo v tomto roku vynaložiť 307,5 milióna eur.

Po tom, čo vláda schválila nižšie 13. dôchodky, sme sa boli pýtať dôchodcov v uliciach, čo na to hovoria. Mnohí prijali túto správu s nevôľou. „Schválili menej, ako bolo sľúbené. Matovič nech ide do kýbla. Ako si to môžu dovoliť?! Oni si platy neskrátia. Sebe si vedia dať, robia si, čo chcú. Zaujímajú sa, len keď máte ísť voliť a potom na vás kašlú,“ posťažovala sa Melánia (72) z Bratislavy. „Nesúhlasím s týmto rozhodnutím. Veľmi rada by som si to s poslancami vymenila a dala im svoj dôchodok. Som zvedavá, či by z neho vyžili!“ pridala sa Košičanka Veronika (92).

Tvrdú kritiku si vláda Igora Matoviča vyslúžila aj od opozície. Podľa expremiéra Petra Pellegriniho súčasný kabinet okradol seniorov o 13. dôchodky. „Ide o nemorálne konanie voči našim seniorom, pretože Sme rodina pred voľbami podporila návrh na 13. dôchodok v plnej výške. Každý dôchodca mal dostať starobný dôchodok vo výške 460 eur,“kritizuje Pellegrini.

Namiesto toho v stredu vláda schválila zmenu, vďaka ktorej bude sociálna dávka vo výške od 50 do 300 eur, pričom najvyššiu sumu dostane podľa opozičného poslanca len úzka skupina z celkového počtu 1,4 milióna dôchodcov. „Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) tým potvrdzuje, že jeho politika je politikou na ochranu bohatých a ignoruje potreby slabých a sociálne ohrozených,“ uzavrel Pellegrini.

Po novom senior s dôchodkom do 214,82 eura má dostať 13. dôchodok v sume 300 eur, pričom si oproti vianočnému príspevku z minulosti polepší o 100 eur. Senior s dôchodkom 300 eur dostane 13. dôchodok vo výške 269,34 eura, senior so 400-eurovým dôchodkom dostane 233,34 eura, senior s 500-eurovým dôchodkom dostane 197,34 eura, pričom tento dôchodca by v minulosti dostal vianočný príspevok vo výške 71,86 eura. „So stúpajúcou výškou dôchodku, respektíve úhrnu súm dôchodkov sa výška 13. dôchodku lineárne znižuje, pričom sa navrhuje garantovať minimálnu sumu 13. dôchodku vo výške najmenej 50 eur,“konštatuje rezort práce.

