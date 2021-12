Dôchodok v novej výške dostanú v januárových výplatných termínoch. Sociálna poisťovňa im v januári 2022 zašle k zvýšeniu aj písomné rozhodnutie. Sumu zvýšenia dôchodku si môžu informatívne vypočítať aj prostredníctvom kalkulačky na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

Dôchodky sa v roku 2022 zvýšia o percento tzv. dôchodcovskej inflácie - teda medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov. Podľa Štatistického úradu SR to bolo 1,3 % mesačnej sumy dôchodku za prvý polrok roka 2021. O toľko sa od januára zvýšia penzie. „Dôchodok v novej výške dostanú v januárových výplatných termínoch aj s doplatkom zvýšenia od 1. januára 2022 do dňa predchádzajúceho výplatnému termínu v januári 2022. Sociálna poisťovňa zašle k zvýšeniu aj písomné rozhodnutie,“ informovala hovorkyňa Sociálnej poisťovne Zuzana Dvoráková.

Valorizácia nebude taká štedrá ako vlani, keď išli dôchodky hore o 2,6 %. Vláda navyše zmenila mechanizmus výpočtu dôchodkov. Štát doteraz penzistom, ktorým by vychádzalo príliš malé zvýšenie podľa percentuálneho prepočtu, garantoval aj minimálnu valorizačnú sumu, aby neboli znevýhodnení. Vlani to bolo 9,40 eura. Od roku 2022 však už seniori garantovanú pevnú sumu nedostanú. Doplatia na to ľudia s nižšími dôchodkami. Ak má niekto dôchodok 400 eur, jeho penzia stúpne len o 1,3 %, čo je 5,20 eura.

Nehovoriac o tom, že inflácia a teda zdražovanie už dosiahlo hranicu 5,6 % a ďalej stúpa. „Valorizácia dôchodkov, ale aj dávok v hmotnej núdzi a dávok pre rodiny len o 1,3 % v čase, keď rast cien a to najmä potravín a energií je najvyšší za dlhé roky, je slabá a vláda by mala konať. Riešením nie sú jednorazové príspevky a milodary, ale systémová zmena – navýšenie dávok a dôchodkov tak, aby zodpovedalo reálnemu rastu cien,“ upozornil exminister práce a odborník na sociálne veci Jozef Mihál.

Sociálna poisťovňa k 31. októbru 2021 vyplácala viac ako 1,7 milióna dôchodcovských dávok (1 741 618) a dostávalo ich viac ako 1 milión 400 tisíc dôchodcov (1 403 572).

