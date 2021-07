Podľa pôvodnej vyhlášky sa nezaočkovaní pendleri, ktorí cestujú dennodenne na Slovensko, museli každých 7 dní testovať drahými PCR testami, ktoré by si platili z vlastného vrecka. Dotknutí obyvatelia prihraničných obcí vyčíslili, že štvročlennú rodinu by to vyšlo aj na 1000 eur mesačne.

Ústavný súd pôvodnú vyhlášku tento týždeň v stredu zrušil. Platiť bude, kým rozhodnutie súdu nevyjde v zbierke zákonov. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský však vzápätí vyhlásil, že úrad hlavného hygienika už pripravuje novú vyhlášku, ktorá síce bude rešpektovať závery Ústavného súdu, no má byť ešte tvrdšia a aj podľa nej ostane delenie na očkovaných a neočkovaných. Hygienici by mali nové pravidlá zverejniť v piatok, platiť začnú od pondelka.

Pendleri to vnímajú ako ranu pod pás. „Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský nemieni ľuďom z pohraničia ustúpiť. Šikanovanie na hraniciah pravdepodobne neskončí ani pod tlakom rozhodnutia Ústavného súdu SR. Ministerstvo avizuje novú vyhlášku, ešte prísnejšiu!" napísali na facebookovej stránke Slováci v Rajke a okolí.

