Slovensko má k dnešnému dňu 14 418 úmrtí na covid a ďalších 2 687 ľudí umrelo s covidom. Hlavný patológ Slovenska Michal Palkovič sa už tretiu vlnu stretáva s obeťami koronavírusu. „Keďže k nám na patológiu chodí veľa príbuzných a keďže učím na dvoch fakultách, tak som sa pýtal ľudí prečo sa nedali/jú zaočkovať + argumenty zo skupiny lekárov. A toto mi z toho vychádza,“ uviedol v príspevku na sociálnej sieti. Odpovede neočkovaných rozdelil do šiestich typov. Pozrite, čím sa najčastejšie obhajujú.

CRÈME DE LA CRÈME

Prečo nie ste zaočkovaná ? Lebo som sa ešte nedala.

Nestihol som.

Nebudem na sebe robiť genocídu.

Je to snaha Sorosa a Gatesa o svetovládu a zničenie Slovanov.

Lebo Matovič je k***t.

NEBOJÁCNY

Som zdravý, na nič vážne sa nemusím neliečiť (pán 65+).

Ja tomu neverím. To je taká chripôčka, tak načo. Ani proti chrípke som sa neočkoval.

Nemajú ma do toho nútiť.

Nikam nechodím (iba do obchodu, do kostola a iba k doktorom).

TEN, ČO TO PREKUKOL

Vy ma musíte nahovárať, vás za to platia.

Čo je koho do toho, prečo sa nezaočkujem.

Veď je to dobrovoľné.

Politici sú blbci a mne nebudú rozkazovať.

Nikto ma nepresvedčil.

Štát mi nebude diktovať čo mám robiť.

Videl som prednášku XYZ, čo je svetoznámy virológ / patológ / odborník, ktorý hovoril, že je experimentálna vakcína. Prečo by ten klamal.

FELČIAR (SEYÓNNY VIROEPIDEMIOLÓG)

Mám dobrú imunitu. Stopro mám kopec protilátok, robili mi test z prsta, tak načo.

Veď ani nevedia ako dlho protilátky vydržia, tak načo.

Nie som ovca na „egsperimenty“.

Pozrite koľko očkovaných je nakazených a koľko veľa ich zomiera.

Čítal som na webe, že vakcína aktivuje syntetické parazity.

Spajk proteín našli vo vaječníku, za 5 rokov pokapete. Nedám sa očkovať neschválenou vakcínou.

Prečo nestanovujú protilátky pred očkovaním ? Určite som to prekonal. Testovať ani očkovať sa nedám.

ROLE MODEL

Bratrancov sused / synovho kamaráta / sestrička mojej matky… po očkovaní oslepol / porazilo ho / umrel / dostal aj tak Covid.

Známeho bratrancovej ženy tetin mužov brat... tak jeho ženy sestrička povedala, že je to nebezpečné.

Ani moje deti nie sú zaočkované a povedali mi, že nech sa nedám v žiadnom prípade zaočkovať.

Môj obvoďák / obvoďáčka, sestrička z nemocnice mi to neodporúča, tak to ďalej neriešim (prečo nevie).

TISÍC A JEDEN DÔVOD

Nemôžem sa očkovať, lebo mám lieky na vysoký tlak / astmu / problémy s pľúcami / kŕčové žily.

Možno mám hustú krv, tak radšej nie.

Manželka je alergická na všetko, tak sme sa ani jeden nedali zaočkovať.

Také svinstvo si do seba nepichnem (často názor fajčiara, oddaného pijana, poprípade narkomana, pána potetovaného ako omalovánka).

