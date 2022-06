Návrh ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (OĽaNO) na optimalizáciu nemocničnej siete schválil parlament vlani v decembri. Jasne má definovať, ako budú vyzerať nemocnice piatich úrovní, aká starostlivosť sa bude v akom ústavnom zariadení poskytovať, minimálne počty výkonov, personálne zabezpečenie, materiálno-technické vybavenie, maximálne čakacie lehoty, indikátory kvality a iné podmienky, ktoré budú musieť nemocnice od 1. januára 2024 spĺňať.

„Vyhláška je veľmi dôležitá, lebo ňou chceme primárne zvýšiť bezpečnosť pacienta a vytvoriť predpoklady na zvýšenie kvality poskytovanej ústavnej starostlivosti. Každá nemocnica bude poznať svoj rozsah poskytovanej ústavnej starostlivosti, svoje technické vybavenie, personálne zabezpečenie... a tak bude pacient s príslušnou diagnózou hospitalizovaný presne tam, kde patrí a kde mu vedia najlepšie pomôcť,“ predstavil veľké zmeny Vladimír Lengvarský.

V praxi to bude vyzerať nasledovne: Nemocnice rozdelia do piatich úrovní s označením V., IV., III., II., I., pričom V. úroveň predstavuje najvyššiu špecializovanú starostlivosť a I. najnižšiu. Nemocnice v prvej úrovni, teda tej najnižšej, nemajú povinné žiadne zákroky, no zato by mali mať urgentný príjem. Bude na vedení týchto nemocníc, na ktoré špecializácie sa sústredia, a tiež si budú môcť vybrať maximálne šesť doplnkových programov.

