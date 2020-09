Parlament vo štvrtok schválil 140 hlasmi novelu zákona o sociálnom poistení, ktorú pripravila trojica poslankýň Petra Krištúfková (Sme rodina), Anna Zemanová (SaS) a Katarína Hatráková (OĽANO) a zároveň schválil aj ich pozmeňujúci návrh, ktorý priniesol ešte ďalšie zmeny. Za prijatie novely hlasovalo všetkých 140 prítomných poslancov, platiť má od 1. januára 2021.

Na Slovensku začal platiť ústavný zákon, ktorý rieši dôchodkový strop. Ten bol stanovený na 64 rokov, avšak ženy idú do dôchodku skôr za každé jedno vychované dieťa. Platná zmena však podľa poslankýň diskriminovala ženy narodené v rokoch 1957 až 1963, ktorým sa neodpočítavalo šesť mesiacov za výchovu dieťaťa. Zákonodarkyne preto predložili novelu zákona, ktorá to zmení. „Bude naplnený ústavný princíp a odpočíta sa im polrok za každé vychované dieťa. Druhou kategóriou sú ženy, ktoré budú mať mix odpočtu rokov plus kompenzáciu, treťou kategóriou sú ženy, ktoré sa spravodlivosti nedočkali a odišli do dôchodku bez toho, aby bol naplnený ústavný princíp a nebol im odpočítaný polrok za dieťa," priblížila v pléne poslankyňa Krištúfková.

V zákone bude jednoznačne uvedené, že poistenci, ktorí dovŕšili dôchodkový vek pred účinnosťou právnej normy, tak im zostáva dôchodkový vek nezmenený. Pozmeňujúci návrh k novele je postavený tak, aby zabránil aj nežiaducej retroaktivite. Stanoví sa tiež fiktívny dôchodkový vek, ktorý slúži na účely vymedzenia obdobia rozdielu dôchodkových vekov, aby sa mohli kompenzovať nespravodlivosti v prípade dotknutých poistencov a poisteniek.

Čítajte ďalej: Komu doplatia dôchodky? >>