V druhej polovici roka vstúpi do platnosti novela zákona o cestnej premávke, podľa ktorej už na chodníku nezaparkujete.

Návrh novely zákona vstúpil prvýkrát do platnosti ešte v marci minulého roka, no pre vlnu kritiky sa účinnosť zákona o rok preložila. Zákon chvíľu platil, polícia zo začiatku porušenie tolerovala, no onedlho sa parkovanie na chodníku stalo opäť legálne. Informuje o tom portál Topspeed.

Parkovanie na chodníku v Bratislave. Zdroj: TONY ŠTEFUNKO

Čo sa však v marci minulý rok zmenilo, je ponechanie voľného priestoru chodníka pre chodcov minimálne 1,5 metra. Zmenila sa aj najvyššia hmotnosť zaparkovaného vozidla, ktorá klesla z 3,5 tony na 2,8 tony. Pozor si tak musia dať majitelia niektorých áut SUV a elektromobilov.

Hoci pred rokom novelu zákona týkajúcu sa parkovania na chodníku mnohí kritizovali, do platnosti vstúpi 1. októbra 2023. Od tohto dátumu bude pre všetky motorové vozidlá platiť zákaz parkovania na chodníku s výnimkou vyznačených miest.

Nedostatok parkovacích miest

Novela zákona spôsobí značné problémy samosprávam aj vodičom, ktorí sa obávajú nedostatku parkovacích miest. Obce a mestá tak budú musieť vymyslieť riešenie v podobe vybudovania nových parkovacích plôch.

