Vojnu už cítia na vlastnej koži! Prezident Vladimir Putin (69) vyhlásil v stredu (21. 9.) čiastočnú mobilizáciu, čo v krajine spustilo hotové šialenstvo. Podľa ruského ministra obrany Sergeja Šojgua povolajú do armády 300-tisíc brancov s vojenskými skúsenosťami. Bezprostredne po Putinovom vyhlásení vypukli v uliciach Moskvy a Petrohradu protesty. Tí, ktorí na vojnu nechcú, berú nohy na plecia a utekajú z krajiny. Dostať sa z Ruska je však čoraz ťažšie a drahšie.

To, koľko ruských vojakov padlo v bojoch na Ukrajine, Rusko zahmlieva. Zatiaľ čo šéf Kremľa tvrdí, že o život prišlo maximálne 6-tisíc mužov, podľa prezidenta Ukrajiny Volodymira Zelenského (44) je zabitých ruských vojakov už vyše 50-tisíc. To je podľa expertov dôvodom, prečo novodobý diktátor počas svojho televízneho prejavu vyhlásil mobilizáciu.

Do vojny chce povolať vyše 300-tisíc mužov. „Záleží na spôsobe, akým bude mobilizácia prebiehať. Na jednej strane Putin hovoril o tom, že by sa mala týkať približne 300 000 záložníkov, no v texte samotného dekrétu nič také nie je. A teda povolávací rozkaz môže dostať de facto ktokoľvek. Všetko závisí od ministerstva obrany,” povedal nášmu denníku expert na Ukrajinu a poradca slovenského premiéra Alexander Duleba s tým, že medzi Rusmi panuje veľká neistota.

Generál Pavel Macko zas vysvetľuje, že hoci je v Rusku stále platná povinná 12-mesačná vojenská služba, čiastočná mobilizácia neznamená povolávanie všetkých ročníkov. „V tomto okamihu prichádzajú na domáce adresy povolávacie rozkazy vojakom, ktorí buď odslúžili povinný vojenský výcvik v nedávnom čase, ale aj profesionálnym vojakom a príslušníkom bezpečnostných služieb, ktorí slúžili v bezpečnostných zložkách dlhšie, no medzičasom odišli do civilu," ozrejmuje. „Medzitým Ruská federácia prijala opatrenia v oblasti trestného práva, kde sa výrazne sprísnili zákony s cieľom prinútiť ľudí dostaviť sa, aby sa nevyhýbali službe."

Putin sa k tomu kroku uchýlil preto, aby obránil krajinu pred Západom, ktorý sa podľa jeho slov snaží oslabiť, rozdeliť a zničiť Rusko. Preto aby bola jeho krajina v bezpečí, sa vyhrážal dokonca použitím jadrových zbraní a upozornil, že nejde o žiaden žart. Putinovo rozhodnutie povolať do služby brancov však nie je všetkým po chuti. Počas veľkých protestov, ktoré sa strhli po vyhlásení mobilizácie, zatkli policajti vyše 1 332 ľudí.

Demonštrácie sa konajú v desiatkach ruských miest. Moskovská prokuratúra protestantov varovala, že účasť na protestoch a nepovolených „hromadných podujatiach" je trestným činom, za ktorý im hrozí poriadne tvrdý trest až do 15 rokov. Mnohých to však neodradilo. „Urobím čokoľvek, ale na front nepôjdem. Radšej sa dám zavrieť do väzenia, než aby som sa mal zmieriť s tým, že umriem vo vojne,” povedal jeden z mužov v Moskve pre stanicu BBC.

Článok pokračuje na ďalšej strane: KOĽKO ZAPLATIA RUSI ZA ÚTEK PRED VONOJU? »»»