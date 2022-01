Začal sa tretí rok s pandémiou, ktorý môže byť aj posledný. Počas Vianoc sme si trochu vydýchli, pretože už od decembra citeľne ubúdajú počty nových nakazených. Delta vlna však ešte ani nestihla dať zbohom a už sa na nás valí štvrtá vlna omikronu. V mnohých krajinách západnej Európy už dosiahla vrchol, u nás by sa mala prejaviť čoskoro. „Sme naozaj iba týždne ak nie dni od bodu, keď prípady začnú znovu rásť,“ hovorí epidemiológ Martin Pavelka.

Napriek tomu, že delta postupne odznieva, počet denných prípadov sa stále drží okolo 2 500 a ďalej neklesá. Navyše každý týždeň podávame tretiu dávku 100- až 150-tisíc ľuďom, čo je 2 až 3 % populácie. „V prostredí delta variantu si to nevieme vysvetliť, vieme si to vysvetliť len tak, že už tu máme omikron dosť dobre roznesený. Sme zhruba jeden, maximálne dva týždne, kým omikron už bude taký silný, že budeme vedieť, že je tu štvrtá vlna,“ odhaduje epidemiológ.

K tomuto názoru sa pripája aj infektológ Peter Sabaka. „Tento variant sa tu v podstate šíri aj dnes, ale podstatou exponenciálneho rastu nových prípadov je to, že dlho nepozorujete nejaký veľký počet prípadov, hoci ten počet prípadov pomaly narastá, až to potom zrazu raketovo vystrelí nahor. Ešte na to v podstate čakáme, kým to raketovo vystrelí. Môže to prísť možno o týždeň, možno o dva,“ potvrdil.

Anketa Bojíte sa vlny omikron? Áno. 38% Nie. 62% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Masívne šírenie omikronu nás čaká aj podľa členky Konzília odborníkov, hlavnej pediatričky Eleny Prokopovej. „Tým, že sme mali Vianoce, predsa len tých kontaktov bolo menej. Teraz sa ľudia vrátili do práce, deti do škôl, to znamená, že kontaktov bude veľa, čo spôsobí obrovský nárast počtu pozitívnych,“ vysvetlila.

Matematik Richard Kollár štvrtú vlnu omikronu nazval dokonca novou pandémiou. „Všetky doterajšie varianty tvorili jeden veľký klaster. Beta bola trochu vedľa, ale len trochu. Ale omikron je úplne inde. Ak by to boli kmene chrípky, nastupuje čas na novú vakcínu,“ uviedol na sociálnej sieti.