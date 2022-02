Pre pandémiu COVID-19 bolo v nemocniciach odložených mnoho plánovaných operácií a na potrebný zákrok čakajú doteraz tisíce pacientov. Aj im pomôže otvorenie novej Nemocnice Bory v Bratislave, ktoré je naplánované na marec 2023. Oddnes začala nemocnica s tzv. predregistráciou pacientov. Čo to znamená a ako to bude fungovať?

Hoci nemocnicu otvoria až o vyše roka, už dnes sa do nej pacienti môžu predregistrovať, ak napríklad plánujú v roku 2023 pôrod, potrebujú špeciálne vyšetrenie alebo plánujú operáciu. Keďže nemocnica vyrastá na zelenej lúke a po otvorení plánuje robiť 35-tisíc hospitalizácií a 350-tisíc vyšetrení ročne, chce si postupne vytvoriť vlastnú databázu pacientov. „Ak k nám teda zavíta pacient v prvý deň, musí vyplniť všetky vstupné dáta, čo síce netrvá dlho, ale pri stovkách nových pacientov denne nastáva spomalenie chodu nemocnice. Nechceme nič podceniť, a preto už vyše roka pred otvorením prichádzame s možnosťou veľmi jednoduchej predregistrácie pre našich pacientov, vďaka ktorej o sebe vzájomne budeme vedieť a všetko potrebné dokážeme vybaviť jednoduchšie a rýchlejšie. Zároveň je vďaka tomu nemocnica schopná okamžite po otvorení začať pomáhať slovenskému zdravotníctvu a dobiehať straty v oblasti plánovaných výkonov, ktoré pandémia COVID-19 zatlačila do úzadia,“ vysvetlil Róbert Hill, medicínsky riaditeľ Nemocnice Bory.

Predregistrovať sa dá online na webe nemocnice www.nemocnica-bory.sk/predregistracia. Ide o jednoduchý proces, kde aktuálne zadávate iba svoje meno, vek a e-mailový kontakt. Nemocnica vás bude pravidelne informovať, ako projekt napreduje a ktoré pracoviská sa otvárajú. Po otvorení má nemocnica slúžiť nielen ako spádová nemocnica pre ľudí z regiónu, ale vo viacerých oblastiach aj ako koncové zariadenie pre pacientov z celého Slovenska. „V okamihu, keď dostaneme povolenie na prevádzku nemocnice a staneme sa poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, približne mesiac pred otvorením budeme vedieť predregistrovaných pacientov osloviť znova, aby doplnili svoje údaje týkajúce sa ich zdravotného stavu. Následne si môžu rezervovať prvé termíny na vyšetrenie,“ doplnil Hill.

Nová nemocnica je súčasťou siete Svet zdravia a projektom investičnej skupiny Penta. Akcionár od začiatku deklaruje, že každý pacient bez rozdielu tu dostane zdravotnú starostlivosť hradenú z verejného zdravotného poistenia. To, za čo sa inde platí, tu bude štandardom bez doplatkov – napríklad jednolôžková izba s kúpeľňou.

Nemocnica má zatiaľ dohodnuté zmluvy so súkromnými poisťovňami Dôvera a Union. Na stanovisko Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) sa čaká, no medicínsky riaditeľ Hill si nevie predstaviť, že by VšZP neumožnila svojim poistencom liečbu v tomto zariadení.

