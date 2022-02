Prípravy na očakávaný nápor pacientov vrcholia. Pred viacerými nemocnicami vyrástli červené, triážne stany, ktoré majú nemocniciam pomôcť zvládnuť ťažké časy. Dnes je ich už v plnej prevádzke 21. Ako to v nich vyzerá, na čo presne slúžia a čo čaká pacientov, ktorí do nich vstúpia?

Pred štvrtou vlnou pandémie sa hovorilo aj o poľných nemocniciach. Tie zatiaľ podľa ministerstva zdravotníctva nepotrebujeme. Namiesto nich dostali nemocnice k dispozícii triážne stany. Sú to vlastne triediace pracoviská pre pacientov, ktorí majú namierené do nemocníc. Omikron je špecifický v tom, že sa ním zrejme nakazí oveľa viac ľudí ako variantom delta, no menej z nich bude potrebovať hospitalizáciu. „Ľudia, ktorí sa budú cítiť zle alebo budú mať príznaky, urobia si samotest alebo sa budú chcieť otestovať, navštívia triážny stan, kde zdravotnícki pracovníci zistia rýchlu anamnézu a podľa výsledku a stavu sa bude smerovať na štandardný urgent,“ vysvetlil minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.

Zdravotníci v stanoch vykonajú nielen testovanie, ale aj diagnostikujú pacienta a indikujú ďalšiu liečbu. „Pacienti budú ešte pred vstupom do nemocnice indikovaní, či potrebujú liečbu monoklonálnymi protilátkami, molnupiravirom alebo potrebujú iba inú podpornú liečbu. To bude závisieť od veku, stavu pacienta či pridružených ochorení,“ dodal minister. Podľa Lengvarského je cieľom takéhoto opatrenia odľahčiť centrálne príjmy a obmedziť šírenie nákazy na urgentoch, aby sa nestalo, že budú na ošetrenie vedľa seba niekoľko hodín čakať pacient s úrazom a pacient s covidom.

Jeden z týchto stanov vyrástol minulý týždeň vo štvrtok aj na parkovisku pred pracoviskom červeného urgentného príjmu Fakultnej nemocnice Trnava (FN Trnava). Boli sme zistiť, či a ako si plní svoju funkciu. Prevádzka bola už v plnom prúde, stan funguje nepretržite – 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Potvrdili nám, že stan slúži len akútnym pacientom, ktorí idú na urgent. „Cez triážny stan musia prejsť pacienti, ktorí potrebujú urgentné vyšetrenie vo FN Trnava. To neplatí pre pacientov, ktorí idú do ambulancie s vopred objednaným termínom,“ vysvetlil hovorca nemocnice Matej Martovič.

„Tí pacienti, ktorí potrebujú akútnu zdravotnú starostlivosť, musia prejsť cez triážny stan, kde im je vykonaný antigénový test a následne na základe výsledku testu je pacient ošetrený na čistom urgentnom príjme v prípade negatívneho výsledku testu a v prípade pozitívneho výsledku testu je ošetrený na červenom urgentnom príjme,“ informuje hovorca FN Trnava.

Pacient v tomto prípade za test neplatí, postačí mu kartička poistenca. Antigénové testovanie v stane vykonávajú dobrovoľníci – študenti zdravotníckych odborov vysokých škôl. „Na výzvu rezortu sa prihlásilo na pomoc zdravotníckym zariadeniam viac ako 300 študentov medicíny a ošetrovateľstva, ktorí budú v priebehu februára pomáhať v teréne,“ uviedla hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová.

