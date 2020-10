Pacient si zaplatí alebo počká, varujú zdravotníci: Štát neplatí dosť za dôchodcov či deti!

Ministerstvo zdravotníctva pripravilo rozpočet, ktorý spraví ešte väčšiu dieru do už podvyživeného systému zdravotníctva na Slovensku. Chýbajú peniaze a hrozí kolaps, na ktorý doplatí najmä pacient. Upozorňujú na to vo výzve Stop hazardu so zdravím viaceré organizácie pacientov, lekárov, ambulancií, nemocníc, záchranárov či poisťovne.