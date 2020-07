V čase pandémie koronavírusu budú mnohí Slováci tráviť dovolenku v našej krajine. Je to výborná príležitosť spoznať výnimočné miesta. V Piešťanoch si na svoje prídu nielen ľudia so zdravotnými problémami, ale aj rodiny s deťmi či tí, ktorých zaujíma príroda a história. Nečudo, že sem každý rok zavíta aj kráľovská rodina.

Najväčšie slovenské kúpele Piešťany ročne navštívi viac ako 58-tisíc ľudí z celého sveta. Kúpele Piešťany prevádzkujú 7 hotelov v kategórii od 2 do 5 hviezd a vy si máte z čoho vybrať.



Hotel Thermia Palace je prvým 5 hviezdičkovým hotel na Slovensku. Spojený s kúpeľným domom Irma, ktorý stojí priamo nad liečivými piešťanskými prameňmi. Hostia si môžu dopriať viac ako 60 rôznych procedúr: bahenné zábaly, termálne vaňové kúpele, perličkové kúpele, podvodné masáže a ďalšie kúry.

Impozantný hotel v Piešťanoch bol prvým na Slovensku s piatimi hviezdičkami. Zdroj: [email protected]



Na hostí čaká okrem 92m3 liečivého bahna. Aplikácia bahna redukuje opuchy kĺbov, znižuje svalové napätie, potláča zápal, bolesti kĺbov a svalov, zlepšuje pohyblivosť a výživu kĺbových chrupiek. Navyše chemické látky zo sírneho bahna sa dostávajú cez kožu do šliach, chrupky, kĺbu...



Je vynikajúcim prostriedkom na liečbu ochorení pohybového ústrojenstva a reumatických chorôb. Je známe pre svoje protizápalové účinky, no tiež posilňuje imunitné procesy v tele a je vhodné na regeneráciu.



Na návštevníkov aj úplne nová masážna posteľ. „Jedná sa o procedúru pre preventívne a terapeutické ošetrenie chrbtového svalstva. Využíva sa pri nej metóda suchej masáže na vodnom lôžku pomocou teplých lúčov prúdu vody,“ informoval Tibor Haris, marketingový manažér sieti Ensana na Slovensku.



Práve kvôli kúram sem každoročne zavíta aj kráľovská rodina zo Saudskej Arábie, no aj mnoho ďalších známych osobností. Medzi najvýznamnejšie osobnosti z minulosti patrí Ján Masaryk či Eduard Beneš, Vlasta Burian, Claudia Cardinale či secesný maliar Alfonz Mucha.



Ten kúpeľom daroval originálny obraz s názvom Buď pozdravený, požehnaný prameň zdravia z vďaky za liečbu poskytnutú jeho dcére. Nachádza sa tympanóne empírovej jedálne hotela – v Grand Restaurant.



Od rozsiahlej rekonštrukcie hotela Thermia Palace v roku 2006 ho navštívili významné osobnosti ako generálny tajomník OSN Ban Ki-Moon, prezident Ivan Gašparovič, operný spevák Peter Dvorský, biatlonistka Anastasyia Kuzmina či herečka Mária Kraľovičová.

Hotel Splendid ponúka tento rok novinku - pieskovú pláž. Zdroj: archív



Za pieskovou plážou tento rok nemusia rodiny s deťmi cestovať až k moru. Horúcou novinkou tohto leta bude piesková pláž v areáli hotela Splendid v piešťanských kúpeľoch, ktorá hosťom navodí skutočnú prímorskú atmosféru. Jej súčasťou budú aj ihriská na mini futbal a volejbal, detské pieskovisko či stolný tenis.



Až do 27. septembra bude hotel Splendid k dispozícii predovšetkým pre rodiny s deťmi, ktorým spoločnosť Ensana ponúka výnimočné all inclusive pobyty. Na svoje si prídu detičky, na ktoré v rámci all inclusive pobytu čaká špeciálny detský klub s profesionálnou lektorkou, v ktorom sa deti môžu tešiť na herňu, mini diskotéku, športové a kreatívne aktivity.



Rodičia zatiaľ môžu relaxovať pri niektorom z bazénov, vo fitness centre alebo využiť niektoré zo 60 kúpeľných procedúr. Samozrejmosťou all inclusive pobytov bude plná penzia a občerstvenie a nápoje počas celého dňa napríklad aj v plážovom bare. K dispozícii budú aj nealko nápoje, pivo a víno.

