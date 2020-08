Otestujte si zrak jednoducho a rýchlo: Pozor, slepota prichádza nenápadne!

Foto: SHUTTERSTOCK

Sú vaše oči v poriadku? Očné ochorenia sú zradné v tom, že vás nič nemusí bolieť, no pritom vás pomaly pripravujú o zrak. Do očnej ambulancie by ste mali zavítať aspoň raz ročne. Ak na to nemáte čas, skúste aspoň nás malý test. Ukáže vám, ako zvládate rozlišovanie farieb a priestorové videnie.