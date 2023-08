OTESTUJTE SA: Obľubujete letné túry? Tieto značky by mal poznať každý správny turista

Asi nepatríte k vášnivým turistom, váš výsledok je veľmi slabý. Sám do lesa radšej nikdy nechoďte. Stratili by ste sa pravdepodobne už po pár minútach.

Foto: Dano Veselský

Celkom slušné

Celkom slušné, mohlo by to však byť aj lepšie! Skúste si test spraviť ešte raz a doučte sa značky, ktoré vám robia problémy. Ak to zvládnete, stane sa z vás turista - profesionál!