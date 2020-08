OTESTUJTE SA, ako ovládate slovenčinu: Význam týchto slov poznajú len ozajstní machri!

Foto: wikipedia.org

V súčasnom trende "poslovenčovania" zahraničných termínov sa Slovákom stáva, že pomaly, ale isto zabúdajú na svoje jazykové dedičstvo. Z bežnej reči sa vytrácajú slová, bez ktorých by ste sa kedysi nezaobišli. Poznáte ešte ich význam? Otestujte sa a zistite, či by ste sa dokázali dohovoriť so svojimi predkami.