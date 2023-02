Deti začnú od nového roka svojim rodičom prispievať podľa toho, koľko posledné dva roky zarobili. K starobnému, invalidnému či výsluhovému dôchodku sa po novom započíta dôchodcom aj tzv. rodičovská penzia, ale pozor, samotné dôchodky v januári ešte neporástli.

Sociálna poisťovňa informovala, že rodičovský bonus bude vyplatený jednorazovou sumou v roku 2023, avšak až v jeho závere. Podľa hovorcu Sociálnej poisťovne Martina Kontúra je termín vyplatenia daný zákonom.

„Určuje ho zákon o sociálnom poistení. Rodičovský dôchodok bol schválený koncom roka 2022, na prelome októbra a novembra a bol krátky čas na zavedenie do praxe. Zákon s touto krátkou lehotou rátal a preto určil časové obdobie, počas ktorého má Sociálna poisťovňa dostatok času zmeny zapracovať a pripraviť sa na vyplatenie rodičovského dôchodku. Z tohto dôvodu a z dôvodu časovej náročnosti uvedenia do praxe bude v úvodnom roku 2023 rodičovský dôchodok vyplatený jednorazovo a za celý rok 2023,“ vysvetľuje Martin Kontúr.

Nedostatočnú komunikáciu medzi Sociálnou poisťovňou a poberateľmi dôchodku kritizuje aj Peter Michajlov, riaditeľ finančnej spoločnosti Simplea. „Nepochopenie zo strany verejnosti a mylné očakávania ohľadom termínov výplaty, je dôsledok chaotickej komunikácie legislatívcov a množstvo zmien a úprav, ktoré rodičovský bonus doznal ešte predtým, než sa jeho efekt na účtoch dôchodcov vôbec stihol prejaviť. Na mieste je, samozrejme, fakt, že v technologickej súčasnosti potrebuje Sociálna poisťovňa deväť mesiacov na výpočet niečoho, k čomu má od zamestnávateľov dáta okamžite a každý mesiac,” hovorí Michajlov.

Dieťa o rodičovský bonus pre rodiča nemusí žiadať, biologickému rodičovi alebo osvojiteľovi bude priznaný automaticky. Ak však prispievať svojim rodičom na starobu nechce, je nutné podať vyhlásenie. Dieťa tak môže urobiť len raz ročne. Prvý raz do konca februára a nasledujúce kalendárne roky to bude vždy do konca augusta.

Čo sa stane s dávkou, ak pred jej vyplatením poberateľ umrie? Článok pokračuje na druhej strane >>>