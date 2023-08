Oplatí sa kúpiť melón pri ceste alebo v obchode? Cena pritom najdôležitejšia nie je ×

Niektorí vyberajú jadierka, iným to nevadí. No málokto vo svojom okolí nájde človeka, ktorý by si v horúcich dňoch nepochutnal na melóne. Odrôd tohto druhu zeleniny je nespočetne - od klasických s červenou dužinou, cez žltú až po cukrové melóny s oranžovou dužinou.