Čaká nás ďalšia epidémia nebezpečnej choroby? Prvý prípad opičích kiahní v Európe zaznamenali 7. mája v Spojenom kráľovstve, odvtedy sa vírus rozšíril do ďalších krajín a najnovšie ho potvrdili už aj viaceré Slovákmi vyhľadávané letné destinácie. Hrozí jeho zanesenie na Slovensko? A aké sú príznaky a priebeh ochorenia? Pred vírusom už varuje aj americký prezident Joe Biden. Ako včera vyhlásil, nová hrozba by mala znepokojovať všetkých.

Aj koronavírus bol najskôr od nás ďaleko. Od prvého prípadu v Číne prešlo pár týždňov a prvé prípady vzápätí zaznamenali vo Francúzsku, v Taliansku, v Rakúsku a napokon aj na Slovensku. S pandémiou sme bojovali vyše dvoch rokov a stále nemáme istotu, že sa nevráti.

Scenár pri opičích kiahňach je zatiaľ mrazivo podobný. Najskôr Afrika, potom Spojené kráľovstvo, Španielsko, Portugalsko, Taliansko či Francúzsko. Cez víkend oznámili prvé prípady v Belgicku aj na Blízkom východe, konkrétne v Izraeli.

Odborníci Úradu verejného zdravotníctva však tvrdia, že s opičími kiahňami je to iné. Slovensko ani Európa nie sú endemickými oblasťami výskytu opičích kiahní. To znamená, že ak sa tu aj ochorenie vyskytne, nie je predpoklad, že by došlo k masovému šíreniu. „Rozsiahle epidémie nepredpokladáme,“ ubezpečili.

Opičie kiahne sú zriedkavou vírusovou infekciou podobnou pravým kiahňam, no zvyčajne majú miernejšie prejavy. Nie je to nové ochorenie, prvýkrát bolo u človeka hlásené v roku 1970 v africkom Kongu. Prípady mimo Afriky vyvolávajú odborný záujem, po koronavíruse má strach z infekcie aj verejnosť.

Pôvodcom sú pravdepodobne infikované divo žijúce opice, ktoré v Afrike lovia a spracúvajú na mäso. Po tom, čo vírus prejde zo zvieraťa na človeka, môže dochádzať aj k prenosu medzi ľuďmi. „Na rozvoj ochorenia u človeka je potrebný dlhší a intenzívnejší kontakt s nakazeným. Inkubačný čas je zvyčajne šesť až 16 dní, môže byť až 21,“ povedala Júlia Adamčíková, vedúca Odboru surveillance infekčných ochorení ÚVZ.

Zahraniční experti, ktorí vyšetrujú nový výskyt v Európe, sa domnievajú, že vírus sa medzi ľuďmi prenáša najmä sexuálne. Viacerí z pacientov v Británii sú homosexuálni alebo bisexuálni muži.

Článok pokračuje na ďalšej strane: Aké sú príznaky opičích kiahní? Prvé sa objaví TOTO »»»