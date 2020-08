V čase prepuknutia koronakrízy boli jednými z mála prevádzok, ktoré zostali otvorené, na ich pleciach bolo zásobovanie krajiny. Napriek tomu, že zákazy a obmedzenia prichádzali ako na bežiacom páse a obchodníci museli reagovať okamžite, tvrdia, že svoju úlohu zvládli. Prázdne miesta na ich pultoch v prvých týždňoch šírenia nákazy boli spôsobené až panickým vykupovaním niektorých výrobkov nielen na Slovensku, ale v celej Európe. „Napríklad spotreba droždia stúpla na Slovensku v jarných mesiacoch o 300 až 400 percent,“ priblížil Martin Krajčovič, šéf Slovenskej asociácie moderného obchodu (SAMO), ktorá združuje reťazce Billa, Kaufland, Lidl, Metro, Tesco, dm drogerie markt a Terno.

O druhých Vianociach, ako sa v súvislosti s ich ziskami vyjadrovali niektorí analytici, podľa Krajčoviča nemôže byť ani reč. Je pravdou, že v prvých troch marcových týždňoch ich tržby rástli najmä vďaka počiatočným hromadným nákupom do zásoby až o 18,9 %, no už v priebehu nasledujúcich štyroch týždňov na prelome marca a apríla zaznamenali dokonca pokles oproti vlaňajšku až o -4,3 %. V máji sa situácia ustálila a júnové tržby vykázali iba minimálny medziročný rast na úrovni 1 %. „Nehovoríme o kríze v obchode, ale určite nehovoríme ani o druhých Vianociach,“ zdôraznil šéf SAMO.

Opatrenia na zabránenie šírenia nákazy ich vyšli na 27 miliónov eur, no vyplatilo sa. „Nedošlo k žiadnemu prenosu nákazy na pracovisku. Jedna zamestnankyňa obchodu bola síce pozitívne testovaná, ale nakazila sa od mamy pracujúcej v nemocnici,“ priblížil Krajčovič.

Obchodníci veľmi vítajú prijatie nového pandemického plánu, ktorý medzi rizikové skupiny obyvateľstva radí aj pracovníkov ich odvetvia. V praxi to bude znamenať, že v prípade ochorenia majú zamestnanci v potravinárskom priemysle prednostné právo na vyšetrenie či nárok na používanie ochranných osobných pracovných prostriedkov. „Nestane sa napríklad, ako sa stalo pri prvej vlne, že nám štát zabavil niektoré ochranné prostriedky, ktoré sme nakúpili v zahraničí,“ posťažoval sa Krajčovič. Privítali by, keby bol ich zástupca prizývaný na krízový štáb. Minister zdravotníctva im odkázal, že s nimi ráta. „Chceme diskutovať s každým, koho sa to bude týkať v druhej vlne,“povedal Marek Krajčí.

V tom, či by im mal štát vyplatiť mimoriadne odmeny za prácu v prvej línii, podobne ako policajtom, hasičom, lekárom či sestrám, nie sú obchodníci jednotní. Zväz obchodu SR (ZO SR) mrzí, že sa zabudlo na predavačky, predavačov, pokladníkov a ďalších pracovníkov. „Oni všetci tiež stáli v prvej línii boja proti epidémii, padala na nich únava, stres a strach zo zvýšeného rizika prenosu nákazy,“ povedal prezident ZO SR Martin Katriak. Reťazce združené v SAMO o štátne peniaze žiadať nebudú. Zamestnancom podľa Krajčoviča vyplácali rizikové príplatky a odmeny z vlastných zdrojov.

