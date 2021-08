Dátoví analytici posielajú vláde jasný odkaz. Čím skôr by mala prekopať starý covid automat a aktualizovať ho tak, aby zohľadňoval viaceré aspekty. Pri prírastkoch nakazených nám totiž podľa pravidiel starého automatu hrozí, že 11 okresov vrátane Bratislavy sa opäť ocitne v žltej farbe, a tak by opäť začali platiť prísnejšie opatrenia.

„Dnes už máme aj jeden celý kraj žltý. Nie prekvapivo je to Bratislavský kraj (lebo sa tu veľa testuje a cestuje). Žltá znamená oproti zelenej polovičné počty na hromadných podujatiach a koniec života bez obmedzení,“ uviedli analytici.

Na problém zastaraného covid automatu upozorňovali už viackrát, no bezúspešne. Slovensko sa stále riadi a „zafarbuje“ podľa pôvodných pravidiel. „Táto úloha je stále na stole. Finišuje už 5. mesiac od skončenia okrúhleho stola s pánom bývalým premiérom. Vraj sa medzitým jedna vlna skončila a ďalšia sa začala, reagovať by sme mali pružnejšie. Na Mikuláša bude výročie, ale to asi bude aj po III. vlne," upozorňujú odborníci.

Podľa aktuálnych dát je Bratislava ku koncu júla zaočkovaná na 60 % prvou dávkou a na 55 % „na kompletku“. To je viac ako EÚ, viac ako Európa, toľko, čo Británia a viac ako Nemecko. Revúca, Gelnica a Rimavská Sobota nemajú ani 25 % prvou dávkou. Ako dodali analytici, s tým však nikto mimo týchto okresov nič nenarobí.

Práve tieto rozdiely v zaočkovanosti obyvateľov jednotlivých okresov by podľa odborníkov mal zohľadňovať vynovený covid automat. „Covid automat sa pozerá na nezmyselné číslo počtu zistených pozitívnych prípadov z PCR + AG testov. Odporúčame sa pozerať na príjmy do nemocníc, prípadne vek infikovaných a opustiť stredoveké metodiky. A ak by bola ambícia riadiť riziko covid automatom, tak určite do farbičkovania zapracovať úroveň zaočkovania: napríklad dať 50 % ako normu a vyjadrovať sa v pomere k tejto norme. Bratislava: 1,2 a Revúca 0,5,“ navrhujú.

Anketa Ste zaočkovaní? Áno, Pfizerom 37% Áno, Modernou 9% Áno, AstraZenecou 15% Áno, Sputnikom 2% Nie 37% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Dnes máme na Slovensku zaočkovaných prvou dávkou vakcíny 2 267 380, za predchádzajúci deň pribudlo 2 041 zaočkovaných. Druhú dávku vakcíny už dostalo 1 988 326 ľudí, uplynulý deň sa zaočkovalo 4 347 ľudí.

