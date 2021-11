Vzorka potvrdzujúca nový variant, bola odobratá ešte 9. novembra v Juhoafrickej republike. O pár dní už bol rozšírený prakticky do každého kúta sveta. V piatok hlásili prvé prípady Belgicko, Izrael, Hongkong či Holandsko, kde približne zo 600 pasažierov, ktorí pricestovali dvoma letmi holandskej spoločnosti KLM z JAR na amsterdamské letisko Schiphol, malo 13 pozitívne výsledky testov. V sobotu potvrdili prvé prípady aj Nemecko, Taliansko a Spojené kráľovstvo, pričom všetci nakazení sa nedávno vrátili z Juhoafrickej republiky. V rovnaký deň zistili prvý prípad nákazy aj v susednom Česku. Nakazená žena podľa nepotvrdených informácií pochádza z Liberca a do ČR pricestovala z Namíbie. Medzipristátie mala v JAR a Dubaji. V nedeľu potvrdila prvý prípad aj ďalšia naša susedná krajina Rakúsko. Prvé dva prípady zaznamenali aj na opačnom konci sveta v Austrálii.

Na porovnanie, prvý prípad delty sa objavil prvýkrát v októbri 2020 v Indii, no na Slovensko sa delta dostala až o rok neskôr koncom júna. Nie div, že tempo, akým sa tento nový „supermutant“, ako ho nazvali experti, šíri, desí celý svet. Od predošlých koronavírusov sa nelíši iba rýchlosťou, ale aj obrovským počtom mutácií.

WHO označila omikron za „variant vyvolávajúci znepokojenie“. Podľa virológa Tulia de Oliveiru má celkovo 50 mutácií, pričom 30 z nich sa nachádza na tzv. spike proteíne, ktorý je kľúčový tak pre vakcíny, ako aj pre vírus samotný – vďaka nemu preniká do našich buniek. Vírus je taký odlišný od toho pôvodného, ktorý sa rozšíril z čínskeho Wu-chanu, že podľa odborníkov vakcíny už nemusia proti nemu fungovať. Farmaceutická spoločnosť Moderna už v piatok oznámila, že začala vyvíjať posilňujúcu, tzv. booster dávku vakcíny proti novému variantu. „Všetky tieto veci nás znepokojujú. Tento variant by mohol mať nielen zvýšenú prenosnosť, ale mohol by byť tiež schopný obísť časti imunitného systému,“ povedal juhoafrický vedec Richard Lessells.

