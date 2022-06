Okúpte sa v mori bez letenky: 10 pláží, na ktoré sa dostanete autom zo Slovenska za pár hodín!

Slovensko nemá k moru až tak ďaleko, ako sa zdá. Na niektoré pláže trvá cesta autom kratšie ako cesta z Bratislavy do Košíc. Takže tí, ktorí neradi lietajú, nemusia zúfať. Inšpirujte sa našimi tipmi do prímorských letovísk, ktoré zvládnete autom za pár hodín. Čas cesty je vypočítaný s tým, že východiskový bod trasy je Bratislava. Ak cestujete z iného slovenského mesta, pripočítajte si ešte čas cesty od vás do hlavného mesta.