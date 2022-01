Už v staroveku ľudia verili, že v cezmíne a brečtane prebývajú stromoví duchovia. Ak rastliny vyhodili von z domu ešte pred koncom Vianoc, koledovali si o zlú úrodu. Viaceré legendy sa zhodujú v tom, že stromček sa má zložiť 12 dní po Vianociach, teda na sviatok Troch kráľov. Podľa povery tí, ktorí si ho nechajú dlhšie alebo odložia skôr, budú mať počas roka smolu.

„Nás mamina učila, že stromček by mal byť do Troch kráľov, tak to aj dodržujeme. Takže po Troch kráľoch,“ vyjadrila sa Anna v ankete na sociálnej sieti. Niektorí si ho nechajú až do 9. januára, do sviatku Krstu Krista Pána.

Anketa Kedy stromček skladáte vy? Ešte pred Novým rokom. 0% Na sviatok Troch kráľov. 80% Na Hromnice. 10% Inokedy. 10% Keď oprší ihličie. 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Veľa ľudí sa chce zo stromčeka tešiť čo najdlhšie. „Na Hromnice, už dlhý čas takto a stále máme aj s našimi deťúrencami zo stromčeka radosť,“ uviedla Janka. A sú aj takí, ktorí už majú po sviatkoch. „Už som ho zložila, vyzeral hrozne,“ reagovala Regina.

„V užšom zmysle slova sa nám vianočné obdobie končí sviatkom Troch kráľov. S tým súvisí aj tradícia, že sa odzdobujú vianočné stromčeky a postupne sa všetko navracia do príjemného normálu, lebo hneď po Troch kráľoch sa začínajú fašiangy,“ vysvetľuje etnologička Katarína Nádaská.

V súčasnosti si mnohí ľudia už koncom novembra svetielkami zdobia domy, pretože chcú, aby vianočná atmosféra trvala čo najdlhšie. „A v takom prípade si ľudia dávajú vianočnú výzdobu dole na Hromnice okolo 2. februára,“ doplnila etnologička.