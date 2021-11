„Chémiu si do tela pichať nedám,“ je jedno z obľúbených tvrdení antivaxerov. Hoci ani vakcíny nefungujú na 100 percent, ten, kto ich odmieta, vystavuje sa oveľa väčšiemu riziku, že skončí s ťažkým priebehom covidu v nemocnici. A tam už pacienti dostanú oveľa väčšiu nálož chémie, než aká je v injekcii s vakcínou.

Základom liečby sú hlavne kortikoidy, antibiotiká, lieky na tlak, sedatíva, umelá výživa a mnohé iné. Navyše kokteil, ktorý pacientom vo vážnom stave zachraňuje život, má aj potenciálne vážne vedľajšie účinky. „Napríklad po nízkomolekulárnych heparínoch môžete mať krvácanie do čriev či do mozgu, po kortikoidoch cukrovku či zlyhanie imunity, po antibiotikách alergickú reakciu so zastavením srdca či ťažký zápal čreva, po dlhšej sedácii – umelom spánku pri umelej ventilácii pľúc – ťažké abstinenčné príznaky... a takto by som mohol pokračovať,“ vymenúva Jakub Hložník, primár oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny v nemocnici na Antolskej v bratislavskej Petržalke.

Aby mohli pacientovi podať silné lieky, musia ho najskôr „zakanylovať“, čo tiež nie je nič príjemné a rovnako tu hrozia komplikácie. „Musíme mu zakanylovať veľkú žilu, či už na krku, alebo pod kľúčnou kosťou, pričom môže dôjsť k poškodeniu cievy s vykrvácaním do hrudníka alebo s punkciou pohrudničnej dutiny či k vzniku pneumotoraxu so spľasnutím pľúc. Navyše pri dlhodobom zavedení katétra do cievy môže spôsobiť otravu krvi alebo trombózu,“ dodáva.

Záver je preto podľa neho jednoznačný. „Keď si porovnáme nežiaduce účinky, ktoré tieto lieky majú, s vakcínou, tak nám jednoznačne vychádza, že benefit vakcíny je oproti liekom obrovský,“ radí primár Hložník.

Potvrdzujú to aj dáta Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv o vedľajších účinkoch vakcín. Z celkového počtu viac ako 5,2 milióna podaných vakcín proti ochoreniu COVID-19 na Slovensku bolo hlásených 9 125 podozrení na nežiaduce účinky, čo je necelých 0,2 percenta. Na druhej strane z tých, ktorí skončili v nemocnici, bolo viac ako 84 percent neočkovaných alebo malo len jednu dávku očkovacej látky.

Svoje o tom vie aj bývalý tréner a športový komentátor Vlado Goffa (61), ktorý mal mimoriadne ťažký priebeh covidu. V nemocnici ležal takmer päť mesiacov. „Nedajte sa očkovať. Hádam si nedáte do tela vpichnúť nejaké svinstvo. Veď ani nie ste chorí, tak načo, vás sa to predsa netýka. Nuž, a ak si vás covid nájde ako mňa, čo môže byť lepšie, než ležať štvrtý mesiac v nemocnici, dostať okolo 300 injekcií, nekonečne veľa infúzií, nevládať sa postaviť na nohy... vám sa to však určite nestane, veď ste v pohode a vakcinácia je zbytočnosť,“ poslal z nemocnice ironický odkaz všetkým antivaxerom. Chorobu prekonal ešte v lete, no z následkov sa spamätáva dodnes.

