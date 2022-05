Pri príznakoch, kontakte s nakazeným, či po pozitívnom antigénovom teste, boli doteraz PCR testy pre každého plne hradené z verejného zdravotného poistenia. To však od mája končí. Ministerstvo zdravotníctva zmeny odôvodňuje zlepšením epidemickej situácie.

Bezplatné PCR testovanie je od mája len pre osoby staršie ako 60 rokov. Pre ostatných bude zadarmo len na základe indikácie lekárom, napríklad v prípade, že majú inú diagnózu, a to či majú covid, môže ovplyvniť liečbu tejto diagnózy. Samoplatcovia sa budú môcť dať otestovať v súkromných mobilných odberných miestach, tzv. MOM-kách na vlastné náklady.

Zároveň sa spúšťa domáce PCR testovanie. Po odporučení lekára na PCR test, si po prihlásení na korona.gov.sk budete môcť vybrať, či sa otestujete v MOM-ke, ktorých však bude menej, alebo doma - cez tvárovú biometriu.

V prípade domáceho testovania vám pošlú testovaciu sadu do najbližšej lekárne. V aplikácii si cez kameru počítača alebo telefónu nasnímate svoju tvár a občiansky preukaz. Vzorku si odoberiete zo slín a vložíte do zapečateného obalu. Po celý čas vás pritom musí snímať kamera. Ak sa záznam počas testovania preruší, nebude sa odber akceptovať. Do lekárne by mal vzorku odniesť niekto z vašej rodiny alebo známych.

K dispozícii zostávajú antigénové samotesty, ktoré si viete kúpiť v lekárňach za regulovanú maximálnu cenu 5 eur.

