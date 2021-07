Už oddnes od 6.00 h platí nová vyhláška Úradu verejného zdravotníctva, ktorá výrazne mení pravidlá pri vstupe na Slovensko zo zahraničia a nielen to. Asi najväčšou novinkou je výrazné znevýhodnenie nezaočkovaných pri cestovaní. Tí budú musieť po príchode na Slovensko povinne nastúpiť do dvojtýždňovej karantény, ktorú si môžu skrátiť najskôr po piatich dňoch získaním negatívneho PCR testu. Čo ďalšie sa mení a aké sú výnimky? Pozrite si odpovede na 13 kľúčových otázok.

1. Kto je plne zaočkovaná osoba?

Ten, kto dostal dve dávky vakcíny Pfizer, AstraZeneca, Moderna alebo Sputnik V a uplynulo 14 dní od podania druhej dávky. V prípade jednodávkovej vakcíny od Johnson & Johnson je to 21 dní po podaní prvej dávky. Za plne očkovaného je považovaný aj ten, kto prekonal covid a dostal prvú dávku do 180 dní po prekonaní ochorenia. Očkovanie je platné na jeden rok od prvej dávky. „Plné očkovanie nahradí akúkoľvek požiadavku testu," povedal epidemiológ ministerstva zdravotníctva Martin Pavelka.

2. Čo je prechodné obdobie od 9. júla do 9. augusta?

Bude platiť niekoľko výnimiek. Vláda chce motivovať čo najviac ľudí k očkovaniu, preto sa do 9. augusta bude za plne očkovaného považovať aj ten, kto má za sebou ešte len prvú dávku vakcíny. Po 9. auguste už platia rovnaké pravidlá pre všetkých.

3. Aké pravidlá platia pri cestovaní do zahraničia a návrate na Slovensko?

Každý - aj zaočkovaný aj nezaočkovaný - sa musí pred príchodom zo zahraničia registrovať do systému eHranica, a to aj keby bol len na nákupe alebo na káve v prihraničnom meste. Zaočkovaní ľudia sa na hraniciach preukážu potvrdením o očkovaní - tzv. GreenPassom alebo očkovacím certifikátom s QR kódom. Nezaočkovaní idú automaticky do 14-dňovej karantény. Najskôr na piaty deň môžu ísť na PCR test a ak im vyjde negatívny výsledok, môžu karanténu ukončiť.

4. V eHranici sa musím registrovať každý raz, keď idem na Slovensko?

Nie. Povinnosť registrovať sa pri každom vstupe na územie SR sa netýka plne zaočkovaných, ktorým prvá registrácia platí nasledujúcich šesť mesiacov. Výnimku majú aj deti do 12 rokov a osoby vykonávajúce tranzit cez územie Slovenska. Ďalej sa netýka osôb po zaočkovaní prvou dávkou ktorejkoľvek vakcíny, tým platí prvá registrácia do 9. augusta. Nevzťahuje sa ani na osoby cestujúce za diagnostikou alebo liečbou, ktorým prvá registrácia platí jeden týždeň.

5. Čo platí pre pendlerov?

Ak sú zaočkovaní, môžu prechádzať cez hranice viac-menej bez obmedzení. Nezaočkovaní potrebujú negatívny PCR test nie starší ako 7 dní. „Nezaočkovaní občania Slovenska, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt do 100 km v prihraničných oblastiach susedného štátu od otvoreného hraničného priechodu, musia predložiť negatívny výsledok PCR testu, ktorý nie je starší ako 7 dní," potvrdila hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová. Táto výnimka by im mala ostať aj po 9. auguste. Štát im zatiaľ testy neprepláca. Prvá registrácia v systéme eHranica im platí do 1. septembra 2021.

6. Musia sa očkovať aj deti nad 12 rokov, ak chcú cestovať?

Deti staršie ako 12 rokov sa už môžu na Slovensku očkovať, to znamená, že pre ne v zásade platia pravidlá ako pre dospelých. Ak idete s takýmto dieťaťom na dovolenku, do 9. augusta stačí, aby malo aspoň jednu dávku. Po tomto dátume musí byť plne zaočkované. V opačnom prípade ide po návrate do karantény, ktorú možno ukončiť po získaní negatívneho PCR testu na piaty deň.

7. Čo platí pre deti mladšie ako 12 rokov?

Deti do 12 rokov zatiaľ nemajú možnosť očkovania, preto sa na ne vzťahujú pravidlá ako na ich rodičov. Ak je rodič zaočkovaný, dieťa nemusí ísť do karantény. Ak rodič očkovaný nie je, tak dieťa musí zostať v 14-dňovej karanténe s ním. Obaja ju môžu ukončiť na piaty deň po negatívnom PCR teste rodiča.

