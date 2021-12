Vláda v utorok rozhodla o viacerých zmenách v covid automate. Jednou znich je aj zmene zákazu vychádzania. Ten už oddnes platí len v čase od 20.00 do 5.00 h. Cez deň sa môžete pohybovať, kde chcete. Výnimkami z nočného zákazu vychádzania bude napríklad cesta do a zo zamestnania, zdravotná starostlivosť či cesta do obchodu. ZOZNAM VĚSTKÝCH VÝNIMIEK ZO ZÁKAZU VYCHÁDZANIA SI POZRITE »TU«

Esenciálne prevádzky ako potraviny, lekárne, drogérie budú otvorené pre všetkých bez rozdielu. Vstup do neesenciálnych prevádzok – obchodov s oblečením, kaderníctiev a iných salónov bude len pre očkovaných a tých, čo prekonali covid. Vláda zároveň rozšírila ich zoznam. „Všetky prevádzky starostlivosti o ľudské telo môžu byť otvorené. Kaderníctva, manikúry, pedikúry, soláriá, masážne salóny, kozmetické salóny môžu otvoriť pre očkovaných a prekonaných," upresnil minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).

Povolenie pre otvorenie prevádzok bude v režime OP (očkovaní, po prekonaní ochorenia COVID-19) platiť od 17. decembra pre prevádzky fitness, autoškoly, lanovky, vleky a aj pre múzeá, galérie, výstavné siene a knižnice. V prípade múzeí, galérií a výstavných siení sú povolené výlučne individuálne prehliadky s kapacitným obmedzením jedna osoba na 25 m2. „Iné ako uvedené prevádzky služieb nemôžu byť otvorené," píše sa vo vyhláške ÚVZ.

