Dostupnosť tovaru bude hrať tieto Vianoce s najväčšou pravdepodobnosťou ešte väčšiu rolu, ako to bolo vlani. Ak chcete potešiť svojich najbližších darčekmi, po ktorých túžia, s nákupmi sa poponáhľajte. E-shopy sa síce predzásobujú, no dokedy im tieto zásoby vydržia, je viac než otázne, tvrdí nákupný poradca.

V roku 2020 Slováci na internete minuli až 1,75 miliardy eur, čo predstavuje oproti predchádzajúcemu roku rast až o 29 %. „Tento rok odhadujeme nižší nárast tržieb v e-commerce, avšak opätovne pôjde o nový rekord v celkovom obrate. Aj z tohto dôvodu očakávame nižšie zľavy počas kľúčovej predvianočnej akcie Black Friday, ktoré sa navyše budú týkať obmedzenejšieho množstva produktov, či problémy s dostupnosťou produktov pred Vianocami, čoho sme boli svedkami už minulý rok. Na možný nedostatok sortimentu vplývajú v neposlednom rade aj chýbajúce kontajnery, výrazné zdraženie cien dopravy a predĺženie dodacích lehôt,” hovorí Jan Mayer, riaditeľ nákupného radcu Heureka.sk.

Ktoré tovary môžu byť nedostupné?

„Hitmi posledných rokov sú jednoznačne smart produkty: smartfóny, tablety, čítačky kníh, televízory, smart led svietidlá, robotické vysávače a iná elektronika či spotrebiče. Väčšina týchto zariadení obsahuje komponenty, ktorých je aktuálne na trhu nedostatok. Môže to znieť ako klišé, no každý rok patria okrem elektroniky k najžiadanejším vianočným darčekom parfumy či knižky. Spomedzi hračiek bude určite vyhľadávané lego, ktorého popularita stále rastie. Vo všeobecnosti očakávame, že ľudia investujú do drahších tovarov s vyššou výbavou. V akom konkrétnom čase sa začne prejavovať nedostupnosť tovaru, sa však presne odhadnúť nedá,” hovorí nákupný radca.

Aktuálne je situácia pokojná, avšak mnohým obchodníkom sa v dôsledku chýbajúcich komponentov nepodarilo nakúpiť tovar v želanom objeme. Nedostatok elektroniky závislej od čipov sa už aktuálne týka napríklad herných konzol. Počas celého roka bol takisto problém s dostupnosťou grafických kariet do herných počítačov, ktorých ceny výrazne vzrástli. Problémy sú však aj v iných segmentoch, týkajú sa napríklad dostupnosti bicyklov.

Výrazný vplyv na spotrebiteľské správanie má aj zverejňovanie “overených” informácií o potenciálnom výpadku konkrétnych tovarov. Napríklad po zverejnení možných výpadkov aditív AdBlue pre naftové motory, vyskočil na slovenskej Heureke ich predaj počas jedného týždňa viac ako o 2 000 %.

