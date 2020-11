Premiér dal zatvoreným prevádzkam návrh, ktorý mnohých zaskočil. Reštaurácie, fitness centrá, plavárne, športovci i cirkvi by mohli otvoriť svoje priestory, no len pod podmienkou, že pretestujú pred vstupom všetkých návštevníkov či zákazníkov.

V podobnom režime by sa podľa Matoviča mohli otvoriť aj školy. „Raz za tri týždne si škola zabezpečí odberný tím a otestujú napríklad v priebehu víkendu všetkých žiakov a rodičov," opísal svoju predstavu.

Odborník tvrdí, že sa na tento nápad treba pozrieť z dvoch pohľadov. „Treba si uvedomiť, že hlavne pri mladších študentoch je výpadok zo štandardného výchovno vzdelávacieho procesu výrazný a môže mať dlhotrvajúce dopady," povedal Smatana a zároveň upozornil aj na fakt, že nie každá rodina má potrebné vybavenie a internet, aby sa dokázal študent pripojiť na diaľku. Je preto podľa neho kľúčové aby sa proces vyúčby vrátil čím skôr do štandardného semaforového systému, ako zaviedlo ministerstvo školstva začiatkom roka.

Na druhej strane, aj keď deti nie sú rizikovými z pohľadu hospitalizácií či smrtnosti na COVID, tak stále vedia byť efektívnymi šíriteľmi. „Pretestovávať PCR testami študentov by bolo pri kapacite PCR testov nemožné, tak kompromisné riešenie je použiť semaforové pravidlá a pravidelné testovanie antigénovými testami v spolupráci s intervenčnými mobilnými tímami, ktoré by „nabehli“ do školy ak by sa niekto ukázal ako pozitívny. Nie je to ideálne riešenie, ale je to kompromis, ktorý by mohol fungovať," dodal expert zdravotnej politiky.

Matovič predpokladá, že by sa takéto komunitné testovanie mohlo konať každé tri týždne. Ak by občan získal z niektorého z odberných miest certifikát s negatívnym výsledkom, mohol by ju využívať ako vstupenku do momentálne zatvorených oblastí.

Testovanie však nebude organizovať štát, ale jednotlivé prevádzky. „My ako štát dodáme testy, obleky a ďalšie materiálne zabezpečenie a takýmto komunitným spôsobom by sme dokázali zabezpečiť pretestovanie Slovenska,“vysvetlil premiér. Najdôležitejšie bude zohnať kvalifikovaných zdravotníkov.

