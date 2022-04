Putin škrtí dodávky plynu do Európy už od leta minulého roku. Podľa analytika je to jeho zámerný postup, ktorým sa pripravoval na napadnutie Ukrajiny. Už čoskoro sa aj Slovensko môže ocitnúť v energetickej kríze.

„Ak by Putin mal zastaviť dodávky plynu, tak to urobí teraz. Preto prišla aj požiadavka rubľa, jednoducho si vytvoril pozície na to, aby povedal, tak ja som chcel dodávať plyn, ale vidíte neposlušní Európania nepristúpili na zvláštnu tranzakciu rubľu,“ uviedol energetický analytik Karol Hirman v diskusii organizovanej Slovenským plynárenským a naftovým zväzom (SPNZ) o vplyve konfliktu na Ukrajine na energetickú bezpečnosť Slovenska.

Už v máji v Rusku oslavujú Deň víťazstva nad fašizmom, ktorý tam dlhodobo patrí medzi najväčšie. Spolu s obsadením nejakého územia na Ukrajine by tak ruský vodca predstavil ideálny scenár víťazstva pri príležisti k tomuto dátumu.

Pre Putina je v tomto období tiež výhoda, že plyn, ktorý stopne smerom do Európy, môže zatláčať do prázdnych ruských zásobníkov, ktoré majú dokopy veľmi veľkú kapacitu na úrovni niekoľko desiatok miliárd kubických metrov. Nešlo by to však donekonečna.

„Gigantické ložiská na západnej Sibíri a Jamale by udržal v prevádzke odhadom ešte zhruba tri mesiace. Niekedy v polovici leta by však situácia bola neúnosná. Možno koniec júla, začiatok augusta by sa dospelo do modelovej situácie, že dostupné zásobníky na svojom území už má plné a čo ďalej,“ konštatuje odborník.

