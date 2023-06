Na ich stránke svietia recenzie od mnohých známych osobnosti, no ozývajú sa aj pacienti, ktorým pomohli vyriešiť „neriešiteľné“ zdravotné problémy. Klinika Symptomedica zachránila aj ľudí, u ktorých to iní vzdali.

Klinika Symptomedica pomohla mnohým, uľavila im od bolestí, pomohla vyriešiť zdravotný problém. Zachránila napríklad aj manželku športovca Maroša Molnára. „Obehali sme rôznych odborníkov v nemocniciach, no jej stav sa vôbec nezlepšoval. Nikto totiž celkom presne nevedel, čo jej vlastne je,“ spomína Maroš.

Maroš Molnár, kondičný tréner a športovec, oceňuje prístup kliniky Symptomedica. Zdroj: TV MARKÍZA

Priznáva, že na kliniku Symptomedica priviedol polovičku on sám, po skúsenostiach iných známych. „Tu jej po všetkých vyšetreniach stanovili diagnózu, problém s priepustnosťou čreva, a okamžite po začatí terapie sa jej stav začal zlepšovať," pochvaľuje si známy kondičný tréner a športovec. Ocenil hlavne to, že im pod jednou strechou urobili všetky vyšetrenia, v spojení viacerých odborníkov. „Super je, že oni naozaj problém nepotláčajú rôznymi liekmi. Snažia sa ho riešiť z dlhodobého hľadiska, čo znamená, že ak človek dodržiava naordinovaný program, stav sa naozaj zlepší sa všetko sa dá do poriadku,“ pochvaľuje si Maroš Molnár.

My sme pátrali, ako vlastne klinika Symptomedica funguje, a čo ponúka. Dozvedeli sme sa to na stretnutí so Soňou Chamillovou, spolumajiteľkou a konateľkou firmy, a s Ing. Lenkou Cermanovou, zakladateľkou, spolumajiteľkou a konateľkou firmy.

(Zprava) Ing. Lenka Cermanová a Soňa Chamillová, spolumajiteľky a konateľky kliniky, nám objasnili, ako fungujú a čo ponúkajú. Zdroj: MATEJ KALINA

Veľmi jednoduchá úvodná otázka za všetkých, ktorí majú tráviace problémy, problémy s intoleranciou, migrény, nadúvanie po jedle, či ťažkosti so stolicou. Ak sa rozhodnem vyhľadať odborníka, aký rozdiel je medzi vyšetrením u vás a u bežného gastroenterológa?

- V klasickom zdravotnom systéme pracujú s tým, čo majú k dispozícii, to znamená s obmedzeným časom a diagnostickými metódami, ktoré vedia odhaliť predovšetkým orgánové poruchy. Ak také lekári nenájdu, pacient často počuje verdikt - nešpecifické tráviace ťažkosti. Ďalej sa už rieši len potláčanie symptómov predpísaním liekov. Nikto nejde do hĺbky problému, nevyšetruje mikrobióm čreva, nezaoberá sa prácou s nastavením stravovania. Tomuto sa v našom zdravotnom systéme nevenujú, pretože na to nemajú prioritné zameranie. Navyše, na slovenských lekárskych fakultách odbor dietológia neexistuje, takže ak sa chce lekár vzdelávať vo výžive, musí si sám hľadať informácie z kvalitných zdrojov, prípadne sa dovzdelávať v zahraničí.

Máte teda takú skúsenosť, že k vám prichádzajú ľudia, až keď im už inde nevedia pomôcť?

- Najčastejšie k nám prichádzajú pacienti, ktorí dlhodobo trpia na rôzne tráviace ťažkosti, niekedy aj celé roky, pričom, problémy sa nabaľujú. Postupne im bola zistená laktózová intolerancia, reflux, Helicobacter pylori, dráždivé črevo, alebo diagnóza SIBO, čo je prerastanie baktérií z hrubého do tenkého čreva. Kráľovnou týchto diagnóz sa stala histamínová intolerancia. Naša klinika nie je zariadenie prvého kontaktu. Pacienti prichádzajú hlavne vtedy, keď už absolvovali všetky bežne dostupné vyšetrenia a ich ťažkosti sa nevyriešili, ba problém sa ešte zhoršuje. Prichádzajú s obrovským strachom z jedla, vo veľkej psychickej nepohode a hovoria: Ja už neviem čo mám robiť, ste moja posledná nádej.

Vaša klinika sa špecializuje na vyšetrenie mikrobiómu čreva, o čom sa dnes hovorí, ako o novom zázraku. Prečo to doteraz nebola téma, keď je pre nás zdravý mikrobióm taký dôležitý?

- O dôležitosti mikróbov v našom čreve sa začalo hovoriť až v posledných rokoch. Je to preto, že vedci najprv venovali pozornosť skúmaniu našich – ľudských génov. Až neskôr sa zistilo, že ešte viac ako naša vlastná genetická výbava nás ovplyvňujú gény malých mikroorganizmov, nachádzajúcich sa v našej tráviacej sústave, predovšetkým v čreve. Okrem toho na dôležitosť mikrobiómu za posledné roky poukázali aj mnohé vedecké štúdie, ktoré dokazujú priamy vzťah medzi stravou, mikrobiómom a rozvojom rôznych civilizačných ochorení.

Na snímke zprava je Ing. Lenka Cermanová a Soňa Chamillová, spolumajiteľky a konateľky kliniky. Upozorňujú na heslo, ktorým sa zariadenie riadi. Zdroj: MATEJ KALINA

Aké je to vyšetrenie a čo sa vďaka nemu vieme dozvedieť o stave nášho zdravia?

- Naše vyšetrenie črevného mikrobiómu je absolútne neinvazívne nebolestivé vyšetrenie stolice pacienta, urobené v špičkovom zahraničnom laboratóriu. Informácia o kvalite a počte baktérií, ktoré z laboratória dostaneme, nám pomáhajú identifikovať stav tzv. dysbiózy, čo je veľmi zjednodušene povedané narušenie rovnováhy prospešných a menej prospešných baktérií v čreve pacienta. Práve táto nerovnováha sa ukazuje ako kľúčová pri liečbe a prevencii zápalových a metabolických porúch u ľudí. Rovnako je pre nás veľmi dôležitým ukazovateľom aj aktivita týchto baktérií a tvorba takzvaných metabolitov. Súčasťou nášho komplexného vyšetrenia je aj posúdenie parametrov trávenia, malabsorpcie, stav črevnej sliznice, priepustnosť čreva či prítomnosť zápalu. Samozrejmosťou je aj veľmi detailný osobný rozhovor s pacientom, posúdenie jeho celkového zdravotného stavu, predošlých zdravotných záznamov a podrobná analýza stravovacích návykov. Na základe všetkých týchto informácií môžeme rozpoznať alebo vylúčiť príčiny ťažkostí pacienta a navrhnúť individuálne terapeutické prístupy. Tie pozostávajú z optimalizácie črevného mikrobiómu a úpravy stravovacích návykov v prospech trávenia. V prípade potreby pacienta je navrhnutý aj individuálny plán suplementácie na doplnenie každodennej výživy a celkové vyladenie metabolizmu.

Naozaj stačí nastaviť stravu a výživové doplnky, aby sme sa uzdravili?

- Strava je veľmi silný nástroj, ktorým vieme zmierniť subjektívne ťažkosti klienta a zoptimalizovať stav črevného mikrobiómu. Probiotiká a prebiotiká v strave taktiež významne zlepšujú úspešnosť liečby a vedia byť veľmi nápomocné pri zvýšenej črevnej priepustnosti, syndróme dráždivého čreva, alergiách, obezite, podvýžive, depresiách či dermatitídach. Samozrejme, každá diagnóza si vyžaduje individuálne zhodnotenie a správne nastavenie režimových opatrení, s ktorými našim pacientovi pomáhajú lekári – špecialisti pracujúci na klinike. K tomu nám veľmi pomáha práve výsledok z rozsiahlej sekvenčnej analýzy mikrobiómu a kompletné biochemické a metabolické rozbory.

Sú názory, že z jednej vzorky stolice nemôže vyšetrenie objektívne posúdiť celkový stav čreva, pretože je ovplyvnená predchádzajúcou stravou, stresom, spánkom. Ako je to teda?

- My na hodnotenie vzorky stolice nevyužívame klasickú kultivačnú metódu, ale špičkovú sekvenčnú analýzu, čo znamená genetické vyšetrenie mikróbov. Takto vieme identifikovať DNA baktérií v čreve zo vzorky stolice veľmi presne. Vďaka sekvenčným analýzam vieme nielen izolovať a presne identifikovať, aké druhy baktérií sú v čreve zastúpené, ale aj v akom množstve. Ide o špičkovú analýzu, ktorá nám poskytne detailný prehľad o zložení a stave mikrobiómu pacienta. Navyše, okrem kvality, kvantity a aktivity mikroorganizmov v čreve meriame každému pacientovi aj veľmi dôležité imunitné, zápalové, tráviace a slizničné parametre, priepustnosť, kondíciu a funkčnosť čreva. Takéto vyšetrenie nemôže byť nijak skreslené predchádzajúcou stravou, stresom či spánkom, naopak. Je to aktuálne najvhodnejšia a najpresnejšia metóda na posúdenie stavu črevnej mikrobioty.

Dôverujú vám ľudia, keďže nepredpisujete žiadne lieky a väčšina z nás je zvyknutá na analgetiká či antibiotiká?

- Naša liečba je v podstate jednoduchá, ale zároveň náročná, pretože očakávame veľmi aktívnu spoluprácu pacienta s nami. Častokrát potrebujeme výrazne zasiahnuť do zaužívaného spôsobu stravovania a zmeniť pacientovi celkový životný štýl. Ľudia si zvykli fungovať v skratkovitom režime. Všeobecne: je veľmi pohodlné jesť čokoľvek, užiť lieky a veriť že tie všetko vyriešia za nich.

Naši pacienti dostanú predpísané probiotiká, nastavené na základe podrobnej molekulárne-genetickej analýzy mikrobiómu. Ďalej prebiotiká, ktoré sú potravou pre baktérie, a tiež minerály, vitamíny, stopové prvky, peptidy a ďalšie potrebné bioaktívne látky. Na to nadväzuje personalizované nastavenie stravovania presne podľa aktuálnej zdravotnej situácie. Lekár zorientuje pacienta v problematike výživy tak, aby chápal, že jedlo nie sú len kalórie, ale hlavne živiny dôležité pre správne fungovanie nášho organizmu a každej jednej bunky nášho tela. Postupnými krokmi privedieme klienta do stavu, aby zvládol jesť čo najpestrejšiu stravu, vedel si ju na tanier vyskladať podľa potreby či náročnosti dňa a mohol fungovať v živote čo najnormálnejšie, bez pocitu neustáleho obmedzovania sa a strachu z jedla.

Mnoho pracovísk zameraných na výživu dnes ponúka rôzne testy DNA zo slín, aj vyšetrenie mikrobiómu bez hlbšieho vysvetlenia. Čiže odovzdajú ľuďom nejaký elaborát o ich stave a tam to končí. Nie je to nebezpečné?

- Akékoľvek výsledky biologického materiálu pacienta (krvi, slín, stolice) patria do rúk odborníka, ktorý pozná problematiku a je kompetentný ju interpretovať. Dnes nie je problém analyzovať čokoľvek. Množstvo ľudí aj túto možnosť využíva a svoju vzorku biologického materiálu odnesú do laboratória na vlastnú žiadosť, alebo si kúpia komerčne dostupné testy na analýzu génov, rozbor stolice či rozbor krvi s ambíciou odhaliť rôzne predispozície na ochorenia či reakcie na potravinové senzitivity. Výsledok je rýchlo dostupný a odovzdaný priamo do rúk pacienta. Bez interpretácie, prípadne len so sprievodným popisom, čo bolo hodnotené a aký je výsledok. Je to akoby ste si dali urobiť analýzu stavu auta, kde vám mechanik vypíše nájdené poruchy a odovzdá vám auto späť. Čo s tým, že viete čo mu je, ak neviete čo s tým, ako to napraviť?

Test DNA či akékoľvek vyšetrenie sú dôležité, ale výsledky musí pacientovi objasniť odborník a skúsený lekár. Zdroj: shutterstock

U vás pacient dostane čo?

Určite žiadne zázračné tablety, krabičkové riešenia či vzorové jedálničky. Na našej klinike zamestnávame odborníkov na výživu, metabolizmus, biochémiu a mikrobiológiu. Výsledky vyšetrení sú nie len analyzované, ale aj zrozumiteľne interpretované. Pri každom pacientovi zasadá konzílium expertov, ktorí navrhnú najsprávnejší a najlepší postup pre daného pacienta s ohľadom na jeho diagnózy a aktuálny zdravotný stav. Pacient musí okrem toho vedieť, čo mu vyšlo, aj to, ako budeme postupovať, aby sme jeho problém vyriešili a spolupracovať pri zavádzaní terapie a optimalizácie zdravotného stavu.

Priznám sa, že niekedy sme nemilo prekvapení, kto všetko si siahne na pacienta s diagnózami a radí mu vo výžive. Neraz v dotazníkoch pacientov vidíme, čím všetkým prešli, čo už na sebe vyskúšali, komu sa zverili do rúk. Často k nám prinesú výsledky analýz z pracovísk, ktoré vôbec nemajú status zdravotníckeho zariadenia, alebo rôzne analýzy zahraničných laboratórií a od nás žiadajú interpretáciu, ktorá im nebola poskytnutá. Úplne najhoršie je však, keď dodržiavajú rôzne diéty, či kupujú produkty podľa svojich vzorov zo sociálnych sietí. Nevieme prečo, ale ľudia si stále myslia, že jedlom a výživovými doplnkami si nemôžu ublížiť. Nie je to tak. Neodbornými a neuváženými krokmi si vie človek privodiť problém v ktorejkoľvek oblasti, výživu nevynímajúc.

Ľudia sa nepochybne rozhodujú aj na základe ceny a povedzme si úprimne u vás sa tie najdrahšie vyšetrenia pohybujú v tisíckach. Aká je vlastne vaša klientela?

- Naša klientela je uvedomelá. Uvedomujú si, že každé takéto vyšetrenie je drahé. Áno, aj tie v klasickom zdravotníckom systéme. Sono, CT, MR a iné zdravotnícke úkony nie sú zadarmo. Naopak, sú to veľmi nákladné vyšetrenia, len ich cena je verejnosti neznáma, pretože ich uhrádzajú zdravotné poisťovne. V súkromnom sektore je to viditeľnejšie, pretože pacient si všetko uhrádza ako samoplátca. Na našom pracovisku sme sa rozhodli komunikovať všetko transparentne. Každé vyšetrenie má stanovenú cenu, ktorú vie pacient dopredu. Avšak, ak chceme ponúkať kvalitu, pracovať so zahraničím, byť pacientom plne časovo k dispozícií a poskytovať im dlhodobú starostlivosť prostredníctvom špičkových odborníkov s dlhoročným know-how, musíme to zahrnúť do ceny vyšetrenia. Uvedomujeme si, že pre slovenského pacienta môžu byť naše ceny vysoké a nie každý si môže dovoliť takéto vyšetrenia. Napriek tomu, my chceme poskytovať špičkové služby a prinášať na Slovensko kvalitnú zdravotnú starostlivosť.

Vezmite si napríklad, ak pacient potrebuje špeciálnu bakterioterapiu, ktorú poskytuje len špičková klinika vo Veľkej Británii, musí si kúpiť letenky, hotelové ubytovanie a stravovanie na 10 dní v Londýne. Alebo môže vďaka nám a našej spolupráci s Britmi podstúpiť takúto terapiu na Slovensku a ušetriť množstvo nákladov spojených s vycestovaním. Vyžadovalo si to od nás dva roky tvrdej práce a plnenia striktným podmienok, ale naplnili sme všetky požiadavky nášho zahraničného partnera a priniesli ich know-how sem, k našim pacientom. Našou ambíciou je byť jednou z možností liečby, pomáhať a prinášať na Slovensko medicínu svetovej kvality.

Vráťme sa ešte k mikrobiómu ako takému. Čím všetkým si ho ničíme a čo sú možno prvé varovné príznaky, že je problém?

- Na kvalitu a funkčnosť mikrobiómu vplýva celý náš vo všeobecnosti nezdravý životný štýl. Hlavne mu škodí príliš veľa ultrasprocesovaných potravín v našej bežnej strave. Polotovary, trvanlivé potraviny, všetko čo sa vo výsledku najmenej podobá pôvodným, teda vstupným surovinám a obsahuje príliš veľa pridaných látok na dochutenie, dofarbenie a predĺženie trvanlivosti. Tiež nám neprospieva nadmerná konzumácia jednoduchých cukrov a celkovo málo pestrá strava. Náš črevný mikrobióm ničí časté užívanie liekov, hlavne antibiotík. Okrem toho mu škodí alkohol, málo pohybu, stres a nedostatok času na regeneráciu. Prvé varovné signály, že niečo nie je v poriadku, bývajú najčastejšie nafukovanie, zápcha alebo hnačka, ťažšie trávenie niektorých konkrétnych potravín, ale tiež kožné prejavy (žihľavka, ekzémy, akné, červené fľaky).

Naopak, čo je prospešné pre zdravý a vyrovnaný mikrobióm?

- Mikrobióm miluje rozmanitú stravu preto, že každý druh baktérií sa živí iným typom potravy. Je veľmi prospešné jesť viac rastlinnej potravy, hlavne striedať čo najviac druhov zeleniny, ovocia, celozrnných obilnín, orechov a semiačok, ideálne 30 rôznych druhov za týždeň. Obmedziť pitie alkoholických nápojov, nefajčiť a snažiť sa ovplyvniť to, čo zmeniť môžeme. Napríklad v rámci budovania si lepších vzťahov v rodine častejšie variť a jesť spoločne doma. Pravidelne sa hýbať, hlavne na čerstvom vzduchu, piť dostatok vody, dopriať telu kvalitný spánok, a po liekoch siahnuť len v nevyhnutnom prípade.

Spôsob stavovania je pre človeka veľmi dôležitý. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CciYlk8LlcJ/

Veľa sa dnes hovorí o migrénach, či dokonca depresiách ako dôsledku problémov v črevách. Akú s tým máte skúsenosť?

- Našu kliniku navštívilo už mnoho pacientov s chronickou bolesťou hlavy či migrénami. Aj u nich sme problém riešili cestou vyšetrenia mikrobiómu, jeho cielenou moduláciou a úpravou stravy. Náš mozog totiž vysiela informácie do čreva prostredníctvom nervov a rovnako tak črevo smerom do mozgu. Je to obojstranná a veľmi intenzívna komunikácia, preto diagnózy ako migréna, úzkosť či depresia môžu závisieť od stavu čreva a mikróbov v ňom.

Čo sa týka bolestí hlavy, na vine môže aj byť konzumácia istých druhov potravín. Takisto histamín, alebo rozvíjajúce sa potravinové senzitivity či priepustné črevo. Migrény môžu mať súvis s veľkou fyzickou či psychickou záťažou, rýchlym životným tempom a vysokými nárokmi na seba. Najnovšie výskumy naznačujú, že migrenózne ataky môžu tiež súvisieť s narušením orálneho mikrobiómu.

Čo sa týka depresií, tie častokrát súvisia so stavom črevného mikrobiómu, pretože v závislosti od črevných baktérií sa produkujú hormóny šťastia serotonín a dopamín. Nedostatok týchto hormónov potom vedie k rozvoju depresívnych stavov a k pocitom úzkosti.

Máte aj detských pacientov? Súvisí strava a poruchy správania u deti? Zmenila sa situácia po covide?

- Bohužiaľ, čo sa týka detí, situácia je priam alarmujúca. Malých pacientov s rôznymi reakciami na potraviny, s atopiou či nadváhou stále pribúda. Čoraz častejšie nás kontaktujú aj rodičia autistov, detí s ADHD a po covide aj rodičia detí, ktoré trpia depresiami, alebo sebapoškodzovaním. Posledné spomínané prípady riešime v spolupráci s psychológmi a detskými psychiatrami a v tejto medziodborovej spolupráci vidíme obrovský potenciál aj do budúcna.