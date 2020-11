Viacerí odborníci sa zhodujú v tom, že testovanie rýchlotestami treba sústrediť do najrizikovejších regiónov. „Antigénové testovanie je výborné riešenie ak ho použijeme lokálne na vytypované regióny a súčasne opakovane, 2 až 3-krát týždenne. Celoštátne testovanie však nemá zmysel opakovať,“ uviedol Peter Visolajský, šéf Lekárskeho odborového združenia.

Chemik Pavol Čekan, ktorý vyvinul slovenské PCR testy hovorí, že všetky zelené okresy by sa mali ušetriť. „V nich plošné testovanie nemá zmysel. Je tam nízska premorenosť koronavírusu, ľudia so SARS-CoV-2 tu majú väčšinou veľmi nízku virálnu nálož, ktorú antigénový test nezachytáva. Navyše tých, ktorých tu antigénové testovanie zachytí, sú vo väčšine falošne pozitívni,“ upozornil. Podľa Čekana celoplošné testovanie jasne preukázalo, že dáva zmysel len v najviac zamorených okresoch. Tým sme dali príklad aj pre zvyšok sveta.

Virológ Boris Klempa viackrát zdôraznil, že si netreba zamieňať pojmy a tvrdiť, že antigénové testy odhalia infekčných. Infekční sú totiž aj ľudia, ktorých testy nezachytia. „Z tohto som mal obavy, že vznikne u ľudí falošný pocit istoty, že po negatívnom teste nemôžu nikoho nakaziť,“ varuje.

Zároveň však oceňuje plošné testovanie antigénovými testami ako odvážny a správny krok. „Práve vo vysoko postihnutej oblasti sa mohla naplno prejaviť ich najväčšia výhoda, že sú rýchle a nie je k nim potrebné špecializované laboratórium. Rovnako veľmi pozitívne vnímam, že s testami majú dobrú skúsenosť klinické pracoviská, pre ktoré boli aj primárne vyvinuté. Je preto veľmi žiaduce, aby ich mali k dispozícii a pomohli im v ich každodennom boji s pandémiou,“ myslí si virológ.

Odborníci tiež odporúčajú používanie antigénových testov v nemocniciach, zariadeniach pre seniorov, na testovanie vo väčších firmách či kľúčovej infraštruktúre. „Budeme diskutovať o korporátnom testovaní, čiže veľké firmy, kde ľudia sa kontinuálne miešajú navzájom, takisto zdravotnícke zariadenia, sociálne zariadenia a takisto by mali byť dlhodobo otvorené veľké miesta na testovanie počas celej zimy,“ povedal pre televíziu Markíza infektológ Pavol Jarčuška.

Matematik Richard Kollár odporúča antigénové testy pre premorené okresy. „Ak by sme tam boli schopní testovať 2-krát týždenne mobilnými jednotkami, mali by sme atómovú zbraň na ničenie ohnísk,“ nazdáva sa. Naopak, zelené okresy by teraz pretestoval PCR testami. „Aby sa zistilo, ktoré sú skutočne pozitívne. Je to malý počet a je to zvládnuteľné, stačí, aby príslušné RÚVZ indikovalo týchto ľudí na PCR test. Následne by mali viac dát a mohli by trasovaním dopátrať ešte ďalších ľudí a identifikovať lokálne ohniská,“ povedal.

Infektológ Peter Sabaka upozorňuje, aby sme sa aj naďalej správali zodpovedne. Ak by ľudia významne zvýšili svoju mobilitu, začali by viac navštevovať príbuzných, prestali by si dávať pozor a menej by dodržiavali protiepidemické opatrenia, hrozí nám veľko riziko. „Ľudia teraz nesmú podľahnúť falošnému pocitu bezpečia. To by mohlo byť nakoniec kontraproduktívne a mohli by sme dopadnúť zle. V takom prípade by plošné testovanie prinieslo viacej škody ako úžitku. Všetko je to momentálne o ľuďoch,“varuje Sabaka.

