Nový minister rezortu hospodárstva Karel Hirman potvrdil, že za elektrinu si určite priplatíme. "Bude drahšia, ale na znesiteľnej úrovni, ktorú si bude môcť dovoliť každý," upokojil Slovákov. V čase energetickej krízy je preto dôležité, aby začal s opatreniami každý sám od seba.

Vláda už schválila návrh novely zákona o energetike, ktorý má dať štátu v stave energetickej núdze kompetencie, aby ceny elektriny a plynu v situácii núdzového stavu mohol určovať nariadením. Kabinet ho Národnej rade SR navrhuje prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Heger potvrdil, že silová zložka elektriny pre domácnosti je zastropovaná na sume 61,12 eura za megawatthodinu. Problémom je, že do konečnej ceny elektriny pre domácnosti vstupujú ďalšie faktory, ktoré zatiaľ vláda nevie ovplyvniť.

Nový prieskum, ktorý realizovala agentúra IPSOS pre spoločnosť IKEA Slovensko poukázal na to, že viac ako dve tretiny Slovákov sa pripravuje na šetrenie vo svojej domácnosti. "Väčšina Slovákov (73,6 %) uvádza, že počas jesene a zimy plánuje obmedziť spotrebu energie, 37,3 % plánuje znížiť teplotu v noci alebo v čase svojej neprítomnosti v domácnosti, 27 % sa pokúsi obmedziť dobu sprchovania, 22 % plánuje vymeniť klasické žiarovky za LED verziu a 14,4 % sa rozhodlo nastaviť si ideálnu teplotu chladničky," uvádza najnovší prieskum.

Analytici v čase energetickej krízy odporúčajú sériu ďalších opatrení, ktoré by si mala osvojiť každá domácnosť. Dôležité je dokonca aj to, v akom čase sa rozhodnete variť či prať. Energetický analytik facebookovej stránky Dáta bez pátosu tvrdí, že najväčšia spotreba elektriny je od 9.00 do 15.00 h. Čo sa týka cien, tie sú podľa neho najvyššie ráno od 6.00 do 9.00 a od 17.00 do 21.00 h večer. „Dôvodom je, že cez deň ide solar, ale večer nemusí byť ani solar, ani vietor, ani voda,"vysvetlil. Okrem uvedených časov býva nízka cena za elektrinu ešte v noci, od 1.00 do 5.00 h.

„Čo sa týka šetrenia na Slovensku, ľudia majú rovnakú cenu elektriny počas celého dňa. Niektorí však využívajú nočný prúd, majú dve tarify - nočnú a dennú. V tom prípade využívajú v noci lacnejšiu energiu, čo však má málokto," vysvetlil analytik Ivan Bosňák.

