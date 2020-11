Rúško môže spôsobiť zdravotné problémy v minimálnej miere. Vyskytnúť sa môžu drobné vyrážky či mierne zápaly. Nevznikajú z neho však respiračné ochorenia. Vysvetlila to odborníčka na estetickú medicínu Vanda Przewlocka.

„Časť tváre pod rúškom je vystavená vlhkejšej mikroklíme. Sú ľudia, ktorí na ňu reagujú horšie, prípadne môžu mať alergickú reakciu na niektorú zložku v rúšku,“ hovorí Przewlocka.

Dermatologička Michaela Blaško približuje, že rúško čiastočne zabraňuje odparovaniu vlhkosti, ktorá vzniká pri rozprávaní a dýchaní. „Tým pádom je koža pod rúškom vlhká, spotená, čo vedie k premnoženiu baktérií a kvasiniek," podotkla Blaško.

Nevyhnutná je podľa Przewlockej pravidelná výmena rúška. Jednorazové, ale aj textilné rúška by ľudia nemali mať na tvári viac ako dve až tri hodiny. Dôvodom je, že potom klesá jeho účinnosť. „Alternatívou je dávať si pod rúško papierovú neparfumovanú vreckovku, ktorá saje vlhkosť a po pár hodinách ju vymeniť," odporučila Przewlocka.

Problémy, ktoré vzniknú pri nosení rúška, sa podľa Blaško dajú liečiť. Pri správnej starostlivosti sa im dá predísť. „Zhoršenie pleti nie je kontraindikáciou k noseniu rúška. V takom prípade odporúčam uprednostniť nosenie jednorazového chirurgického rúška pred látkovým," povedala Blaško. Dodala, že pleť by mala dostať dvojfázovú starostlivosť každý deň, a to ráno a večer.

Przewlocka odporúča aplikovať raz do týždňa kozmetickú masku. Pre unavenú pleť pod rúškom zase kvalitnú masáž tváre. Vďaka nej sa zlepší prekrvenie tkaniva a dodávka živín do bunky, koža tak bude prekrvená. „Je to stará technika, ale mimoriadne účinná," poznamenala odborníčka.

