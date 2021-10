Vlani o tomto čase väčšina z nás namiesto pálenia sviečok na cintorínoch stála v rade na prvé kolo celoplošného testovania. Atómová zbraň, ako ju nazval vtedajší premiér Igor Matovič (OĽaNO), nezabrala a s epidemickou situáciou na Slovensku to v novembri a decembri išlo dole vodou. Po dušičkovom lockdowne nasledoval ešte tvrdší vianočný a novoročný lockdown.

Tento rok nemáme zákaz vychádzania, cestovania medzi okresmi ani celoplošné testovanie. Súčasný minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽaNO) napriek tomu verí, že sa kritická situácia z druhej vlny nebude opakovať. Po sviatkoch však očakáva zhoršenie situácie. „Na Dušičky dôjde k zväčšenému pohybu obyvateľstva. Ten nárast sa prejaví o niekoľko dní,“ vyjadril sa minister.

Koľko nových prípadov či hospitalizovaných pribudne, bude podľa neho závisieť od správania sa ľudí. „Nemôžeme predikovať, koľko ľudí bude cestovať, s kým sa budú stretávať, či sa budú tvoriť nejaké väčšie kolektívy. Ľudia by mali zvážiť cestovanie do čiernych okresov, zvážiť dĺžku pobytu, čas, kedy tam prídu, aby nedochádzalo k veľkým zhromažďovaniam na jednom mieste a súčasne dodržiavať opatrenia, ktoré sa týkajú nosenia rúšok a dezinfekcie,“ vyzval Lengvarský.

Podobne to vidí aj úrad hlavného hygienika Jána Mikasa. „Vývoj epidemickej situácie po 1. novembri bude závisieť od toho, ako sa budú správať ľudia počas nadchádzajúcich dní. Chápeme, že ľudia cítia potrebu osobne navštíviť miesta odpočinku ich blízkych, aj keď ideálna by v momentálnej situácii bola individuálna spomienka na zosnulých v mieste pobytu. Ak je to aspoň trochu možné, odporúčame návštevu cintorínov rozložiť v rámci pracovného týždňa pred dňom Sviatku všetkých svätých, a to najmä pre neočkované osoby a osoby vo vyššom veku,“ radí Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ).

Matematik Richard Kollár však očakáva po sviatkoch dramatické zhoršenie situácie a najviac sa to prejaví v nemocniciach. Vo štvrtok bolo pre koronavírus hospitalizovaných 1 421 ľudí. O dva týždne sa tento počet podľa neho zdvojnásobí, v lepšom prípade stúpne o polovicu. „Ten nárast bude ďalej pokračovať. Vidíme to aj v susedných krajinách ako v Česku, Maďarsku, Poľsku, Ukrajine, kde veľmi rýchlo stúpajú. A my, bohužiaľ, nasledujeme ten istý trend. Zatiaľ nevidím žiaden mechanizmus, ktorý by zastavoval túto vlnu,“ povedal tento týždeň v TV Markíza relácii Na telo Plus.

Podobne negatívne to vidí aj expert na pandémie Vladimír Krčméry. „Typ stolovej hory sa začína meniť na Mount Everest,“ varoval profesor.

