Podľa konzília situácia na Slovensku začína byť alarmujúca. Máme oveľa vyššie počty nakazených aj hospitalizovaných ako vlani, keď už v tomto čase platil tvrdý lockdown. Dnes pritom väčšina Slovenska viac-menej funguje normálne.

Momentálne leží v nemocniciach 2-tisíc covid pacientov, no už do dvoch týždňov ich bude viac ako 3-tisíc. Šéf Inštitútu zdravotnej politiky Matej Mišík potvrdil, že niektoré nemocnice v Prešove či v Trstenej už prekonali aj maximá z druhej vlny pandémie. V momentálnej situácii sa blížime do bodu, keď budú nemocnice celkom nedostupné pre pacientov s inými diagnózami alebo aj pre samotných covid pacientov. Len tento týždeň sme na Slovensku zaznamenali rekordné počty pozitívnych, keď PCR a AG testy odhalili denne viac ako 8-tisíc pozitívnych. Každý deň zomiera na covid okolo 27 ľudí.

Konzílium odborníkov preto prišlo s radikálnym návrhom na zmenu opatrení. Zaočkovaní a tí, čo prekonali covid, sa v čiernych okresoch konečne dočkajú väčšej slobody, naopak, neočkovaní sa musia pripraviť na tvrdé obmedzenia. „My si v konzíliu veľmi dobre uvedomujeme oprávnenú nespokojnosť všetkých zaočkovaných ľudí, ktorí túžia po slobode a chcú žiť tak, ako im sľubovali reklamné spoty. Vnímame, že reštriktívne opatrenia by sa mali týkať hlavne ľudí, ktorí sa nedali zaočkovať,“ povedala členka konzília Elena Prokopová. Doplnila, že neočkovaných odborníci nechcú trestať, ale chcú, aby pri nákaze mali šancu na voľné lôžko v nemocnici.

Anketa Súhlasíte, aby konzílium sprísnilo opatrenia pre neočkovaných? Áno, majú vyššie riziko, že skončia v nemocnici. 33% Neviem. 0% Nie, keď je očkovanie dobrovoľné. 67% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Odborníci navrhli nezaočkovaným v čiernych okresoch zákaz vychádzania denne od 5.00 h do 1.00 h, teda to, čo vlani platilo pre celú krajinu. Z domu by mohli ísť len do práce, na nákup nevyhnutných potrieb či navštíviť lekára, ak ochorejú.

Zároveň by v čiernych okresoch povolili fungovanie prevádzok – či už by šlo o reštaurácie, fitnescentrá, kiná, hotely – ale len pre očkovaných a ľudí, ktorí prekonali covid. „Súčasná situácia nám dovoľuje uvoľniť opatrenia pre zaočkovaných len vtedy, ak budeme mať absolútnu záruku, že opatrenia budú dodržiavané,“ doplnila Prokopová. Zároveň by zaviedli pravidlo, že akékoľvek prevádzky v bordovej či čiernej farbe by mohli mať otvorené najneskôr do 22.00 h.

V čiernej farbe by zároveň pre všetkých občanov ponechali zákaz konania hromadných akcií, ako sú svadby, večierky, diskotéky, oslavy, posedenia, spoločenské večery s tancom.

Do práce len s testom: Čítajte na ďalšej strane >>>