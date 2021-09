Bývalý ochrankár Peter Krajčírovič sa staral napríklad aj o bezpečnosť prezidentov Emanuella Macrona, Georga Busha či Vladimira Putina počas ich návštevy Slovenska.

Ochrana pápeža je podľa neho náročnejšia ako ostatné. „Strážil som desiatky prezidentov, premiérov, kráľov, ministrov, ale pápež je len jeden. Je to niečo extra, výnimočné, nielen pre bodyguarda, ale celkovo pre krajinu,“ prezradil v relácii rtvs Dobré ráno, Slovensko.

„Je to náročnejšie v tom kontexte, že veľa ľudí ho chce stretnúť. Sú to tisíce ľudí, ktorí by ho chceli osobne vidieť, dotknúť sa ho, čakajú, že im požehná. Náročnosť spočíva v logistike a príprave, sú to mesiace či týždne pred očakávanou návštevou,“ povedal.

Približne pol roka sa odohrávajú dennodenné stretnutia bezpečnostných zložiek, samospráv, protokolistov a to je aj najväčšia drina. „Samotná návšteva je už len taká čerešnička, akási previerka, ako kvalitne bola urobená príprava tie mesiace, týždne predtým,“ hovorí Krajčírovič.

Terén musí byť dokonale preverený a zmapovaný. Vopred treba skontrolovať bezpečný presun autokolónou ale aj každý chodník, na ktorom by mohlo dôjsť k úrazu. „Neexistuje, aby bolo nejaké miesto, kde stúpi pápežova noha, aby nebolo skontrolované,“ potvrdil Krajčírovič.

Stávajú sa však aj situácie, kedy nejde všetko podľa pôvodného plánu. „Aj mne osobne sa stalo, keď som strážil pána Macrona, že vystúpil z auta a išiel niekomu podať ruku na ulici. Alebo počas stráženia pána Berlusconiho si počas pešieho presunu mimo program išiel do podniku sadnúť na kávu,“ prekvapil bodyguard. Súsený ochrankár však vie zachovať chladnú hlavu, zvládnuť improvizáciu a zmenežovať si celý tím policajtov či ochrankárov.

„Musí byť mentálne silný, aby dokázal rezmýšľať. Gro celej ochranky je prevencia a predvídanie,“ doplnil s tým, že nejde ani tak o svaly a hrubú silu.

