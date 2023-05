Na Slovensku chýbajú lieky už rok. Výrobcovia pôvodne hlásili výpadky hlavne pre vojnu, teraz však vyšiel najavo ešte jeden vážny dôvod, ktorý nie je nový, Slovensko s ním neúspešne bojovalo už v minulosti. Ide o nelegálny reexport liekov. Zúfalí pacienti medzitým riešia situáciu po svojom. Čo nezoženú v lekárňach, začali vyhľadávať na internetových bazároch. To však môže byť poriadne nebezpečné!

Dôvodov, prečo lieky chýbajú, je viacero. Vojna narušila výrobu, dodávky surovín aj logistiku. Nový minister zdravotníctva Michal Palkovič teraz vyrukoval s ďalším dôvodom, a tým má byť reexport liekov do zahraničia. Znamená to, že lieky sa z našej krajiny vyvážajú do iných krajín s víziou vyššieho zisku. „Reexport liekov je profesionálny slang označujúci transakcie zahŕňajúce nákup liekov v jednej krajine s úmyslom ich predaja v inej krajine,“ hovorí prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukeľ.

Na Slovensku na tomto nelegálnom biznise zarábajú desiatky firiem. „Ide o subjekty, ktoré dokážu nakúpiť lieky od držiteľa registrácie, od distribútora či z lekární. Zmyslom tohto obchodu je využitie rozdielu medzi cenami v rámci členských štátov EÚ, keďže všetky krajiny ceny nejako regulujú. Ak má liek na Slovensku cenu regulovanú na 20 eur a v Nemecku napríklad na 35 eur, je tento rozdiel zaujímavý a pri dostatočnom objeme dokáže generovať vysoké zisky,“ vysvetlil Sukeľ.

Keďže dodávky sú výrobcami vopred a dlhodobo plánované podľa presných kritérií chorobnosti, tak vývoz čo i len malej časti potrebných liekov môže spôsobiť ich nedostupnosť. „Ak je napríklad potreba nejakého lieku na Slovensku 5 000 balení mesačne, výrobca dovezie cca 6 000 balení, tak prípadný koordinovaný vývoz tých 1 000 balení navyše nikoho neohrozí. Ak však niekto bezhlavo vyvezie 3 000 balení, tak je zrejmé, že 3 000 pacientov nemá šancu dostať sa k svojmu lieku,“ hovorí Sukeľ.

To, ktorých liekov sa nelegálny reexport týka a do ktorých krajín ich vyvážajú, Štátny ústav pre kontrolu liečiv nespresnil. „Vzhľadom na skutočnosť, že inšpekčné zistenia vo veci reexportu sú predmetom prebiehajúcich správnych konaní, v ktorých nie je správnym orgánom právoplatne rozhodnuté, ŠÚKL nebude vo veci poskytovať bližšie informácie, aby nedošlo k sťaženiu alebo k zmareniu účelu týchto správnych konaní,“ znela odpoveď od hovorkyne Diany Padychovej.

Pacienti sú bezbranní, lieky na predpis už kupujú aj na internete. Predávajúcim hrozí tvrdá pokuta >>>